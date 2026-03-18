Ерыкалов об отчислении Ружички: «Спартак» не заплатил за время, когда Адам был в сборной, по одной из версий. Другой камень преткновения – бонусы в 30 млн»

Ерыкалов об отчислении Ружички: «Спартак» не заплатил за время Адама в сборной.

Журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов прокомментировал расторжение «Спартаком » договора с Адамом Ружичкой .

Красно-белые заявили , что причина – нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

«По одной из версий, «Спартак» не заплатил за время, когда Ружичка был в расположении сборной (на Олимпиаде-2026 – Спортс’‘). Чтобы понять, кто здесь понятийно прав, нужно знать об изначальных договоренностях.

Другой камень преткновения – бонусы размером в 30 миллионов, которые пришлось бы выплачивать при достижении определенной планки. Вряд ли она была ниже 45 очков, заработанных словаком в прошлом сезоне. То есть те же 45 или 50. И когда Ружичка начал подбираться к цели, его стали, скажем так, придерживать.

Как итог – словак психанул и самовольно покинул расположение команды с выезда. После этого со «Спартаком» он не тренировался», – написал Ерыкалов в соцсетях.

Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)