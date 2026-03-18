Ерыкалов об отчислении Ружички: «Спартак» не заплатил за время, когда Адам был в сборной, по одной из версий. Другой камень преткновения – бонусы в 30 млн»

Журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов прокомментировал расторжение «Спартаком» договора с Адамом Ружичкой.

Красно-белые заявили, что причина – нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

«По одной из версий, «Спартак» не заплатил за время, когда Ружичка был в расположении сборной (на Олимпиаде-2026 – Спортс’‘). Чтобы понять, кто здесь понятийно прав, нужно знать об изначальных договоренностях.

Другой камень преткновения – бонусы размером в 30 миллионов, которые пришлось бы выплачивать при достижении определенной планки. Вряд ли она была ниже 45 очков, заработанных словаком в прошлом сезоне. То есть те же 45 или 50. И когда Ружичка начал подбираться к цели, его стали, скажем так, придерживать.

Как итог – словак психанул и самовольно покинул расположение команды с выезда. После этого со «Спартаком» он не тренировался», – написал Ерыкалов в соцсетях.

Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
Ну скорее всего причина в деньгах, а там и все остальное, правда Ружичка перед Олимпиадой стал сильно беречься и совсем не выкладывался, да и после возвращения с Олимпийских игр его сажали на скамейку по ходу матча.
Последняя шайба была заброшена Шанхайским Драконам практически два месяца назад, что для такого игрока очень долгая засуха.
Адаму все равно спасибо за голы и прошлый плей-офф.
Правильно он пришел просить деньги и игровое время, а руководство в свою сторону все вывернуло.
Эх лететь нам в первом раунде в грузовом отсеке
Спартак какой то нелогичный клуб.То с Голдобиным стреляет себе в ногу из за денег,теперь с Ружичкой,Тодда отдали за мешок картошки.

Интересно конечно
Ну если правда с кидаловом по бонусам, то к Спартаку больше никто из здравомыслящих не пойдëт на такой контракт... Да и вообще не пойдëт
Типа у них большой выбор. Не факт, что кхл стартует в этом же составе, а пару клубов не оптимизируют
У нормальных клубов бонусы игрокам входят в бюджет на сезон
