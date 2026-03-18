Защитник «Северстали» Грегуар: «Наша система работает, мы почти всегда находим способ побеждать. Создали себе хорошую позицию и теперь не паникуем»

Защитник «Северстали» Грегуар: наша система работает.

Защитник «Северстали » Томас Грегуар оценил игру команды в этом сезоне FONBET КХЛ. Клуб из Череповца занимает третье место в Западной конференции, набрав 86 очков за 67 матчей.

«Мы создали себе хорошую позицию и теперь не паникуем. У «Северстали» был хороший сезон, и мы почти всегда находили способ побеждать. Тот факт, что команда с большим числом молодых игроков наверху, показывает, что наша система работает.

У нас были некоторые изменения по ходу сезона, но то, как мы играем, позволяет соревноваться с другими командами», – сказал Грегуар.

«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф