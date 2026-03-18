Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)

«Спартак» составлял на Ружичку протокол за отказ играть с «Ак Барсом».

«Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к клубу, рассказал о причинах расторжения контракта с форвардом «Спартака» Адамом Ружичкой.

Красно-белые заявили, что соглашение аннулировано в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

«Адам Ружичка был в составе 10 марта перед игрой с «Ак Барсом» (1:4) в Казани. Но перед матчем он заявился к тренерам и сказал, что играть не будет. После чего самовольно уехал из Казани в Москву. А когда потом Ружичка начал идти на попятную и просить прощения, то команда его не приняла.

В целом Адам в этом сезоне показал себя токсичным парнем, который отравлял атмосферу в коллективе и не хотел биться за команду. Недовольство им копилось, и в итоге вылилось в такой конфликт.

Когда контракт расторгается в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, то хоккеист должен платить клубу. «Спартак» составил протокол на хоккеиста, что он ушел с игры. По регламенту Ружичка должен будет заплатить деньги по контракту», – сказано в сообщении.

26-летний словак проводил второй сезон в составе «Спартака». На его счету 40 (16+24) очков за 51 игру в текущем FONBET чемпионате КХЛ.

Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: «Будем защищать права в юридическом поле, действуя в соответствии с регламентом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
А то что они ему ставили прогулы когда он играл за сборную на олимпиаде и поэтому отказались платить бонусы которые он заработал!!!Они об этом не хотят написать?!!!
Ответ ХАВ
А за что ему платить бонусы, если он в матчах не участвовал?
Мутное какое то дело..
В раздевалке и так не розами пахнет, а тут еще Адам атмосферу отравляет.
В стане красно белых в этом сезоне бардак несусветный
А хоть один "инсайд" хоть про один спортивный повод от Матч ТВ за последние пару лет хоть раз подтвердился?
Ответ Joe Burrow
да, не видел сколько Панарин за Миннесоту уже наколотил?
Ты в Казане под столом сидел и все слышал?
Ответ Адреналин+
Комментарий удален пользователем
Адам -первый человек.
Ответ Max9999
Медаль ему за это
Плов с Ярославлем на носу, могли бы и договориться как-нибудь. Без него тяжело будет. Видать, совсем не было возможности.
тем временем, профессор сливает Сибири и остается нам выиграть оставшиеся две и мы снова выходим на сталеваров....но есть нюансы.... Никитин и Ко это та еще история...посмотрю сегодня на арене
Между Ружичкой и Голдобиным выбрали Ружичку. К плову ни одного, ни второго в команде. Ох.....енно!!!
