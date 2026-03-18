Ружичка отказался играть с «Ак Барсом», «Спартак» составил на форварда протокол и расторг контракт. Адам «отравлял атмосферу» и не хотел биться за команду («Матч ТВ»)

«Спартак» составлял на Ружичку протокол за отказ играть с «Ак Барсом».

«Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к клубу, рассказал о причинах расторжения контракта с форвардом «Спартака » Адамом Ружичкой .

Красно-белые заявили, что соглашение аннулировано в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

«Адам Ружичка был в составе 10 марта перед игрой с «Ак Барсом» (1:4) в Казани. Но перед матчем он заявился к тренерам и сказал, что играть не будет. После чего самовольно уехал из Казани в Москву. А когда потом Ружичка начал идти на попятную и просить прощения, то команда его не приняла.

В целом Адам в этом сезоне показал себя токсичным парнем, который отравлял атмосферу в коллективе и не хотел биться за команду. Недовольство им копилось, и в итоге вылилось в такой конфликт.

Когда контракт расторгается в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, то хоккеист должен платить клубу. «Спартак» составил протокол на хоккеиста, что он ушел с игры. По регламенту Ружичка должен будет заплатить деньги по контракту», – сказано в сообщении.

26-летний словак проводил второй сезон в составе «Спартака». На его счету 40 (16+24) очков за 51 игру в текущем FONBET чемпионате КХЛ .

