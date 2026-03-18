Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: «Будем защищать права в юридическом поле, действуя в соответствии с регламентом»
Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: будем защищать права.
Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Адама Ружички, прокомментировал расторжение контракта с игроком.
«Спартак» отчислил 26-летнего форварда за нарушение контрактных обязательств со стороны хоккеиста.
«Мы будем действовать в соответствии с регламентом и защищать права игрока в юридическом поле», – сказал Пилко.
В этом сезоне Ружичка провел 51 матч в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков при полезности «минус 13».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
У Алеши целая тройка получилась из засветившихся легионеров: Рендулич - Ружичка - Буше :)
