Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: «Будем защищать права в юридическом поле, действуя в соответствии с регламентом»

Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: будем защищать права.

Агент Алеша Пилко , представляющий интересы Адама Ружички , прокомментировал расторжение контракта с игроком.

«Спартак » отчислил 26-летнего форварда за нарушение контрактных обязательств со стороны хоккеиста.

«Мы будем действовать в соответствии с регламентом и защищать права игрока в юридическом поле», – сказал Пилко.

В этом сезоне Ружичка провел 51 матч в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков при полезности «минус 13».

Я влюбился в КХЛ из-за «Спартака»