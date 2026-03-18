«Спартак» расторг договор с Ружичкой из-за нарушения контракта игроком. У словака 40 очков за 51 матч в этом сезоне КХЛ

«Спартак» расторг контракт с Адамом Ружичкой.

«Спартак » объявил о расторжении договора с нападающим Адамом Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

26-летний словак проводил второй сезон в составе красно-белых. На его счету 40 (16+24) очков за 51 игру в текущем FONBET чемпионате КХЛ.

Ружичка занимает второе место в списке бомбардиров «Спартака» в этом сезоне и третье – в списке снайперов команды. Он пропустил три последних матча в регулярке.

Соглашение форварда с московским клубом было рассчитано до 31 мая 2027 года.

