31

«Спартак» расторг договор с Ружичкой из-за нарушения контракта игроком. У словака 40 очков за 51 матч в этом сезоне КХЛ

«Спартак» объявил о расторжении договора с нападающим Адамом Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

26-летний словак проводил второй сезон в составе красно-белых. На его счету 40 (16+24) очков за 51 игру в текущем FONBET чемпионате КХЛ.

Ружичка занимает второе место в списке бомбардиров «Спартака» в этом сезоне и третье – в списке снайперов команды. Он пропустил три последних матча в регулярке.

Соглашение форварда с московским клубом было рассчитано до 31 мая 2027 года.

Жамнов о подготовке «Спартака» к плей-офф: «Главное, чтобы ребята поверили в себя. Все упирается в дисциплину и взаимопонимание между штабом и игроками»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Неожиданно. ПО на носу, а здесь такое.
А у них что есть какие то шансы там?
У него другое на носу было, видимо
Снова по проторенной дорожке пошел?
А что именно за нарушение контракта? Народу интересно
Опять за старое
Сорвался что-ли?
Да пишут, что не в этом дело. Дескать, Спартак ему бонусы зажал выплачивать и прогулы ставил. Верить всяким шевченко/ерыкаловым - себе же дороже, однако пока такое вот поступает
Идут по пути футбольного - бесплатно игроков отпускают
Бесплатно тут и не пахнет. Теперь Ружичка обязан выплатить неустойку и компенсацию.
Ща в иихф пожалуется и ничего платить не будет
Почему такие номера обязательно нужно исполнять перед ПО?
