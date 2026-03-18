Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic. Стенберг – 2-й, Рид – 3-й, Морозов – 23-й, Шилов – 28-й, Щербаков – 39-й, Гашилов – 41-й, Пугачев – 54-й, Федосеев – 56-й

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свою версию топ-64 драфта НХЛ 2026 года.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

2. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

3. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

4. з Альбертс Смитс («Юкурит»);

5. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

6. з Райан Лин («Ванкувер Джайэнтс»);

7. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);

8. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

9. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона); 

10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

...23. н Илья Морозов (университет Майами);

...28. н Егор Шилов («Викториявилль»);

...39. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);

...41. н Лавр Гашилов («Автомобилист»);

...54. н Глеб Пугачев («Торпедо»);

...56. з Ярослав Федосеев («Трактор»).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
