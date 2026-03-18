Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic. Стенберг – 2-й, Рид – 3-й, Морозов – 23-й, Шилов – 28-й, Щербаков – 39-й, Гашилов – 41-й, Пугачев – 54-й, Федосеев – 56-й
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил свою версию топ-64 драфта НХЛ 2026 года.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
2. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
3. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
4. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
5. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
6. з Райан Лин («Ванкувер Джайэнтс»);
7. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
8. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
9. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона);
10. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
...23. н Илья Морозов (университет Майами);
...28. н Егор Шилов («Викториявилль»);
...39. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);
...41. н Лавр Гашилов («Автомобилист»);
...54. н Глеб Пугачев («Торпедо»);
...56. з Ярослав Федосеев («Трактор»).
