  Бобровский про 800 матчей в НХЛ: «Я все еще ​​ребенок, который любит эту игру. Бывают взлеты и падения, но это весело»
Бобровский про 800 матчей в НХЛ: «Я все еще ​​ребенок, который любит эту игру. Бывают взлеты и падения, но это весело»

Бобровский про 800 матчей в НХЛ: я все еще тот ​​ребенок, который любит игру.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался после 800-го матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала выездная встреча с «Ванкувером» (2:5).

37-летний хоккеист побил рекорд Николая Хабибулина по числу игр в лиге среди российских голкиперов. Он идет на 18-й позиции в истории НХЛ по этому показателю.

«Это моя жизнь. Я люблю все: подготовку, эмоции во время игр. Иногда они такие, как сейчас, и это тяжело, но ты просыпаешься следующим утром и изо всех сил стараешься справиться с этим, сосредоточиться на бросках и выйти на хорошую волну.

Бывают взлеты и падения, но это весело. Это все еще со мной. Я все еще тот ​​маленький ребенок, который любит эту игру», – сказал Бобровский.

Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Александр Кожевников: «Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ, практически в одиночку тащит команду. Разве мы не видели два финала Кубка Стэнли?»
сегодня, 11:24
Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ – рекорд для вратарей из России. Он обошел Хабибулина – 799 игр
сегодня, 09:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает СКА, «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом»
11 минут назадLive
Форвард СКА Бландиси: «Ларионов каждый вечер смотрит футбол. Он хочет комбинировать его с хоккеем, меняет упражнения на тренировках – это дает результат»
17 минут назад
ИИХФ из-за конфликта на Ближнем Востоке перенесла ЧМ во 2-м и 4-м дивизионах. ОАЭ и Кувейт должны были принять турниры
27 минут назад
Каспарайтис о финале Кубка Стэнли-2026: «Колорадо» против «Тампы», скорее всего. Жду «Эдмонтон», это их последний шанс – Макдэвид и Драйзайтль стареют»
44 минуты назад
Роман Ротенберг о Газзаеве: «Мэтр тренерского цеха, всю жизнь в футболе. Такие люди – пример правильного отношения к делу»
57 минут назад
Стартует Фэнтези Кубка Гагарина. И вам пора собрать команду!
сегодня, 11:40Фэнтези
«Шанхай» интересуется Гусевым и Барабановым. Форварды станут свободными агентами этим летом (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:32
Александр Кожевников: «Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ, практически в одиночку тащит команду. Разве мы не видели два финала Кубка Стэнли?»
сегодня, 11:24
Андрей Коваленко о КХЛ: «Если команда на букву «Ц» выиграет Кубок Гагарина, никто не вспомнит, в какой хоккей она играла. Результат определяет все»
сегодня, 10:54
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Купер про 3+2 у Кучерова с «Сиэтлом»: «Блестящий игрок. Я видел, как он набрал 1100 очков в НХЛ. Сейчас, наверное, уже 1105»
сегодня, 11:10
Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»
сегодня, 10:40
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
сегодня, 08:59
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
сегодня, 05:58
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
сегодня, 05:45
Рекомендуем