Бобровский про 800 матчей в НХЛ: «Я все еще ребенок, который любит эту игру. Бывают взлеты и падения, но это весело»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался после 800-го матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала выездная встреча с «Ванкувером» (2:5).
37-летний хоккеист побил рекорд Николая Хабибулина по числу игр в лиге среди российских голкиперов. Он идет на 18-й позиции в истории НХЛ по этому показателю.
«Это моя жизнь. Я люблю все: подготовку, эмоции во время игр. Иногда они такие, как сейчас, и это тяжело, но ты просыпаешься следующим утром и изо всех сил стараешься справиться с этим, сосредоточиться на бросках и выйти на хорошую волну.
Бывают взлеты и падения, но это весело. Это все еще со мной. Я все еще тот маленький ребенок, который любит эту игру», – сказал Бобровский.
