Бобровский про 800 матчей в НХЛ: «Я все еще ​​ребенок, который любит эту игру. Бывают взлеты и падения, но это весело»

Бобровский про 800 матчей в НХЛ: я все еще тот ​​ребенок, который любит игру.

Вратарь «Флориды » Сергей Бобровский высказался после 800-го матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала выездная встреча с «Ванкувером» (2:5).

37-летний хоккеист побил рекорд Николая Хабибулина по числу игр в лиге среди российских голкиперов. Он идет на 18-й позиции в истории НХЛ по этому показателю.

«Это моя жизнь. Я люблю все: подготовку, эмоции во время игр. Иногда они такие, как сейчас, и это тяжело, но ты просыпаешься следующим утром и изо всех сил стараешься справиться с этим, сосредоточиться на бросках и выйти на хорошую волну.

Бывают взлеты и падения, но это весело. Это все еще со мной. Я все еще тот ​​маленький ребенок, который любит эту игру», – сказал Бобровский.

