Форвард СКА Бландиси: «Ларионов каждый вечер смотрит футбол. Он хочет комбинировать его с хоккеем, меняет упражнения на тренировках – это дает результат»

Форвард СКА Бландиси: Ларионов каждый вечер смотрит футбол.

Форвард СКА Джозеф Бландиси заявил, что главный тренер команды Игорь Ларионов каждый вечер смотрит футбол.

– Как вам работается под руководством Игоря Ларионова, легенды мирового хоккея?

– Для меня это честь. Надо ценить то, что у тебя есть возможность учиться у легенды. Поэтому стараюсь впитывать всю информацию. Он дает много советов и рассказывает истории из своей богатой карьеры. Так что это преимущество для игроков нашей команды.

– Ларионов часто вспоминает о своей карьере?

– Да, он считает, что тот опыт, который он получил, поможет нам. Некоторые тренеры могут держать что-то в секрете, а он хочет делиться с нами своими знаниями.

– Ларионов еще много говорит про футбол…

– Да, Ларионов смотрит футбол каждый вечер. И он старается перенести эти знания и на лед тоже – меняет упражнения на тренировках и модель игры. Думаю, что он хочет комбинировать футбол и хоккей, и в принципе это сейчас дает результат, – сказал Бландиси.

