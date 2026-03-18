  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ИИХФ из-за конфликта на Ближнем Востоке перенесла ЧМ во 2-м и 4-м дивизионах. ОАЭ и Кувейт должны были принять турниры
4

Международная федерация хоккея (ИИХФ) перенесла чемпионат мира во втором и четвертом дивизионах из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«В соответствии с решением Совета ИИХФ, турниры, запланированные на 20-26 апреля 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​на 12-18 апреля 2026 года в Кувейте, не состоятся в указанные сроки из-за текущей ситуации в регионе.

Это решение было принято после тщательной оценки обстоятельств. Безопасность остается главным приоритетом. Вопрос будет дополнительно обсуждаться на следующем заседании Совета, где будет принято решение о статусе чемпионатов», – сказано в сообщении ИИХФ.

В группе А второго дивизиона (четвертый по рангу уровень) чемпионата мира должны сыграть Хорватия, Бельгия, Австралия, Сербия, ОАЭ и Грузия.

В четвертом дивизионе (восьмой по рангу уровень) планируется участие Сингапура, Индонезии, Ирана, Армении, Кувейта и Малайзии.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
logoсборная Хорватии
Политика
logoсборная ОАЭ
чемпионат мира Д2
logoсборная Сербии
logoсборная Бельгии
logoКХЛ
logoЧМ по хоккею
logoсборная Армении
logoИИХФ
logoСборная Индонезии по хоккею
Сборная Грузии по хоккею
logoсборная Австралии
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто перенесли, отменили пока и всё??? А как же про виноватых в этом деле???
Российский спорт забанили сразу однозначно. И сразу виноваты были мы. А США и Израиль в этом случае не при делах???
Но это я просто так сказала. Всё понимаю. Это другое!!!!!
Ответ stara sova
Перенесли, так как нужно еще найти страны, которые смогут провести данные турниры. Логичное решение.
Кувейтский хоккей)
Ответ fedor2026turin
Там натуралмзованные шайбу катают
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
