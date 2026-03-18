ИИХФ из-за конфликта на Ближнем Востоке перенесла ЧМ во 2-м и 4-м дивизионах. ОАЭ и Кувейт должны были принять турниры

ИИХФ из-за конфликта на Ближнем Востоке перенесла ЧМ во 2-м и 4-м дивизионах.

Международная федерация хоккея (ИИХФ ) перенесла чемпионат мира во втором и четвертом дивизионах из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«В соответствии с решением Совета ИИХФ, турниры, запланированные на 20-26 апреля 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​на 12-18 апреля 2026 года в Кувейте, не состоятся в указанные сроки из-за текущей ситуации в регионе.

Это решение было принято после тщательной оценки обстоятельств. Безопасность остается главным приоритетом. Вопрос будет дополнительно обсуждаться на следующем заседании Совета, где будет принято решение о статусе чемпионатов», – сказано в сообщении ИИХФ.

В группе А второго дивизиона (четвертый по рангу уровень) чемпионата мира должны сыграть Хорватия, Бельгия, Австралия, Сербия, ОАЭ и Грузия.

В четвертом дивизионе (восьмой по рангу уровень) планируется участие Сингапура, Индонезии, Ирана, Армении, Кувейта и Малайзии.