Каспарайтис о финале Кубка Стэнли-2026: «Колорадо» против «Тампы», скорее всего. Жду «Эдмонтон», это их последний шанс – Макдэвид и Драйзайтль стареют»

Каспарайтис о финалистах Кубка Стэнли-2026: «Колорадо» против «Тампы».

Экс-защитник сборной России и клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис предположил состав участников финала Кубка Стэнли-2026.

– Так каков будет финал?

– Пфф, скорее всего, «Колорадо » против «Тампы ».

– А как же «Баффало»?

– Мы ждали «Сэйбрс» больше 20 лет в плей-офф, и, конечно, есть смысл о них говорить, но мне не верится, что они смогут побороться за кубок.

Я жду «Эдмонтон » в финале, это их последний шанс взять свое. Там Макдэвид , там Драйзайтль – они стареют, очень жаль, если они не смогут при всех их индивидуальных успехах взять кубок.

– И «Колорадо» у тебя не в фаворе.

– Да я не понимаю, что с ними происходит. Вроде начинают резко и интересно, но потом перед плей-офф сдуваются. Мне кажется, они сами не верят, что могут что-то большее, чем хорошо закончить регулярку.

Вообще, много есть команд, которым есть что доказывать, однако они тают где-то перед матчами плей-офф, – сказал Каспарайтис.

