  Каспарайтис о финале Кубка Стэнли-2026: «Колорадо» против «Тампы», скорее всего. Жду «Эдмонтон», это их последний шанс – Макдэвид и Драйзайтль стареют»
Каспарайтис о финале Кубка Стэнли-2026: «Колорадо» против «Тампы», скорее всего. Жду «Эдмонтон», это их последний шанс – Макдэвид и Драйзайтль стареют»

Экс-защитник сборной России и клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис предположил состав участников финала Кубка Стэнли-2026.

– Так каков будет финал?

– Пфф, скорее всего, «Колорадо» против «Тампы».

– А как же «Баффало»?

– Мы ждали «Сэйбрс» больше 20 лет в плей-офф, и, конечно, есть смысл о них говорить, но мне не верится, что они смогут побороться за кубок.

Я жду «Эдмонтон» в финале, это их последний шанс взять свое. Там Макдэвид, там Драйзайтль – они стареют, очень жаль, если они не смогут при всех их индивидуальных успехах взять кубок.

– И «Колорадо» у тебя не в фаворе.

– Да я не понимаю, что с ними происходит. Вроде начинают резко и интересно, но потом перед плей-офф сдуваются. Мне кажется, они сами не верят, что могут что-то большее, чем хорошо закончить регулярку.

Вообще, много есть команд, которым есть что доказывать, однако они тают где-то перед матчами плей-офф, – сказал Каспарайтис.

Каспарайтис о возможном переходе Овечкина в КХЛ: «Саня – живая легенда, что еще ему нужно? Я играл за Литву в 46-47 лет – сил, злости и желания уже не было»

Этим и отличаются реально великие игроки от дешёвых подделок. Первые в плей-офф выдают лучшие версии себя, вторые - исчезают со сцены.
Ответ КиКо
Если это наброс на мака с драйзом, то у них около 1,5 очков за матч в по
Агент Ружички об отчислении игрока из «Спартака»: «Будем защищать права в юридическом поле, действуя в соответствии с регламентом»
11 минут назад
«Спартак» расторг договор с Ружичкой из-за нарушения контракта игроком. У словака 40 очков за 51 матч в этом сезоне КХЛ
26 минут назад
Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Athletic. Стенберг – 2-й, Рид – 3-й, Морозов – 23-й, Шилов – 28-й, Щербаков – 39-й, Гашилов – 41-й, Пугачев – 54-й, Федосеев – 56-й
33 минуты назад
Бобровский про 800 матчей в НХЛ: «Я все еще ​​ребенок, который любит эту игру. Бывают взлеты и падения, но это весело»
49 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает СКА, «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом»
58 минут назадLive
Форвард СКА Бландиси: «Ларионов каждый вечер смотрит футбол. Он хочет комбинировать его с хоккеем, меняет упражнения на тренировках – это дает результат»
сегодня, 12:24
ИИХФ из-за конфликта на Ближнем Востоке перенесла ЧМ во 2-м и 4-м дивизионах. ОАЭ и Кувейт должны были принять турниры
сегодня, 12:14
Роман Ротенберг о Газзаеве: «Мэтр тренерского цеха, всю жизнь в футболе. Такие люди – пример правильного отношения к делу»
сегодня, 11:44
Стартует Фэнтези Кубка Гагарина. И вам пора собрать команду!
сегодня, 11:40Фэнтези
«Шанхай» интересуется Гусевым и Барабановым. Форварды станут свободными агентами этим летом (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:32
Купер про 3+2 у Кучерова с «Сиэтлом»: «Блестящий игрок. Я видел, как он набрал 1100 очков в НХЛ. Сейчас, наверное, уже 1105»
сегодня, 11:10
Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»
сегодня, 10:40
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
сегодня, 08:59
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
сегодня, 05:58
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
сегодня, 05:45
