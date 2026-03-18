Роман Ротенберг о Газзаеве: «Мэтр тренерского цеха, всю жизнь в футболе. Такие люди – пример правильного отношения к делу»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о работе в индустрии спорта.

– Недавно вы встречались с Валерием Газзаевым. О чем говорили с легендой футбола?

– Газзаев – мэтр тренерского цеха. Человек, который выигрывал международные Кубки, всю жизнь работает в футболе. Такие люди показывают пример правильного отношения к делу. И как игрок, и как тренер, и как менеджер – это требует стопроцентного погружения.

Могу честно сказать: за 18 лет моей работы в спорте, из которых 16 лет в команде и два года консультантом в Петербурге, я понял, что это за работа. На семью, на личную жизнь времени просто не остается. Это судьба. Ее нужно искренне любить, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Роман - А знаете сколько у него медалек на шее висит за победы в разных соревнованиях
