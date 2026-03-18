Александр Кожевников: «Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ, практически в одиночку тащит команду. Разве мы не видели два финала Кубка Стэнли?»

Александр Кожевников: Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Сергея Бобровского сильнейшим вратарем НХЛ.

37-летний голкипер «Флориды » провел 46 игр в текущем регулярном чемпионате, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,07.

«Сергей Бобровский на данном этапе является сильнейшим вратарем НХЛ.

Что, разве мы не видели два года подряд финальные игры Кубка Стэнли? Он практически в одиночку тащит команду, и больше добавить нечего», – сказал Кожевников.

Александр Кожевников: «Я уехал в лес – хоккей не смотрю, ни о чем не знаю. Тут телефон не ловит»