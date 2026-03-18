  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Кожевников: «Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ, практически в одиночку тащит команду. Разве мы не видели два финала Кубка Стэнли?»
3

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Сергея Бобровского сильнейшим вратарем НХЛ.

37-летний голкипер «Флориды» провел 46 игр в текущем регулярном чемпионате, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,07.

«Сергей Бобровский на данном этапе является сильнейшим вратарем НХЛ.

Что, разве мы не видели два года подряд финальные игры Кубка Стэнли? Он практически в одиночку тащит команду, и больше добавить нечего», – сказал Кожевников.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoКубок Стэнли
logoАлександр Кожевников
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoФлорида
РИА Новости
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кожевников, ты хотя бы в таблицу загляни. Поинтересуйся статистикой игроков команды в годы завоевание КС. Ну нельзя выставлять себя таким кретином.
Кожева не следит за нхл, понятно что ему это не мешает изливать свое недо экспертное мнение, но зачем его спрашивать об этом???
У боба процент 87,6 и кн 3,07
Зашёл в приложение нхл, 53 и 42 места из 57 соответственно
Даже у Тарасова стата лучше: 89,6 и 2,96
Если бы Кожевников был бывшим баскеиьолистом, у него бы до сих пор Леброн в одиночку тащил бы Лейкерс.
Был бы футболистом - Салах тащил бы до сих пор Ливерпуль
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
