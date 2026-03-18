Александр Кожевников: «Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ, практически в одиночку тащит команду. Разве мы не видели два финала Кубка Стэнли?»
Александр Кожевников: Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Сергея Бобровского сильнейшим вратарем НХЛ.
37-летний голкипер «Флориды» провел 46 игр в текущем регулярном чемпионате, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 3,07.
«Сергей Бобровский на данном этапе является сильнейшим вратарем НХЛ.
Что, разве мы не видели два года подряд финальные игры Кубка Стэнли? Он практически в одиночку тащит команду, и больше добавить нечего», – сказал Кожевников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У боба процент 87,6 и кн 3,07
Зашёл в приложение нхл, 53 и 42 места из 57 соответственно
Даже у Тарасова стата лучше: 89,6 и 2,96
Был бы футболистом - Салах тащил бы до сих пор Ливерпуль