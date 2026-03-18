Купер про 3+2 у Кучерова с «Сиэтлом»: «Блестящий игрок. Я видел, как он набрал 1100 очков в НХЛ. Сейчас, наверное, уже 1105»

Купер про 5 очков Кучерова в матче с «Сиэтлом»: блестящий игрок.

Главный тренер «Тампы » Джон Купер прокомментировал результативность Никиты Кучерова в матче против «Сиэтла» (6:2).

Российский форвард набрал 5 (3+2) очков. На его счету стало 1105 (394+711) баллов за 865 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я видел, как этот парень набрал 1100 очков в регулярках НХЛ… Ну, сейчас, наверное, уже 1105. Блестящий игрок», – сказал Купер .

Отметим, что Кучеров играет за основной состав «Тампы» с 2013 года. Купер также возглавляет клуб с 2013-го.

Кучеров вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами