Купер про 3+2 у Кучерова с «Сиэтлом»: «Блестящий игрок. Я видел, как он набрал 1100 очков в НХЛ. Сейчас, наверное, уже 1105»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал результативность Никиты Кучерова в матче против «Сиэтла» (6:2).
Российский форвард набрал 5 (3+2) очков. На его счету стало 1105 (394+711) баллов за 865 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Я видел, как этот парень набрал 1100 очков в регулярках НХЛ… Ну, сейчас, наверное, уже 1105. Блестящий игрок», – сказал Купер.
Отметим, что Кучеров играет за основной состав «Тампы» с 2013 года. Купер также возглавляет клуб с 2013-го.
Кучеров вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тот случай, когда тренер и игрок идеально подходят друг другу. Не факт далеко, что под руководством Токетта или Бриндамора мы бы увидели Никиту во всей его хоккейной красе.
Что за перевод, он там сказал что видел все 1100 очкоа им набраные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем