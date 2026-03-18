Андрей Коваленко о КХЛ: «Если команда на букву «Ц» выиграет Кубок Гагарина, никто не вспомнит, в какой хоккей она играла. Результат определяет все»

Андрей Коваленко о КХЛ: «Если команда на букву «Ц» выиграет Кубок Гагарина, никто не вспомнит, в какой хоккей она играла.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Армейцы занимают четвертое место в Западной конференции, набрав 82 очка в 67 матчах. Московский клуб идет вторым в лиге по числу пропущенных шайб (142) и 16-м по забитым (159).

– Не скажу, что армейцы такая уж закрытая команда. В КХЛ многие играют от обороны и уделяют ей еще больше внимания.

Возьмите последний матч ЦСКА с «Сибирью», когда Новосибирск сыграл вторым номером и, например, в третьем периоде лишь пару раз пересек чужую синюю линию. Но эта игра принесла Новосибирску долгожданную путевку в плей-офф – и все были счастливы.

– Мы так понимаем, что тренер «Нефтехимика» покритиковал стиль ЦСКА.

– Послушайте, если команда на букву «Ц» выиграет Кубок Гагарина, потом никто даже не вспомнит, в какой хоккей она играла. Результат определяет все – в том числе воспоминания!

Сейчас, например, никто не скажет, каким был стиль нашего «Локомотива » в начале века – но все знают, что именно эта команда была чемпионом.

Или еще один пример – наша олимпийская сборная на Олимпиаде в Нагано играла весело, в атаку, но в финале, увы, «золото» взяла оборонительная команда Чехии. Как ни жаль, но именно она и осталась в истории, – сказал Коваленко.

Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»