  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»
0

Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт поделился мнением о Кубке мира. Ранее стало известно, что турнир пройдет в феврале 2028 года в Праге, Калгари и Эдмонтоне.

«Мне понравилась система Турнира четырех наций (его принимали Монреаль и Бостон – Спортс’‘), потому что и США, и Канада заслуживают представительства. В Европе только что прошли Олимпийские игры, в 2030 году они тоже будут там.

Америка должна иметь один или два города-хозяина на Кубке мира. С нетерпением жду, когда Канада надерет им задницу в следующий раз, но отсутствие города-хозяина от США – это нелепо», – сказал Биссоннетт.

На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoПол Биссоннетт
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoКубок мира
logoТурнир четырех наций
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
сегодня, 07:45
В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5
вчера, 07:05
На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году
вчера, 05:46
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
15 минут назад
Ротенберг о детском хоккее: «Наша программа превосходит финскую, шведскую и американскую по методикам. В Дубае будет Red Machine Academy, наш флаг и подготовленные специалисты»
26 минут назад
Каспарайтис о возможном переходе Овечкина в КХЛ: «Саня – живая легенда, что еще ему нужно? Я играл за Литву в 46-47 лет – сил, злости и желания уже не было»
42 минуты назад
Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ – рекорд для вратарей из России. Он обошел Хабибулина – 799 игр
56 минут назад
Джек Хьюз хочет забрать у Зала славы победную шайбу с финала ОИ-2026: «Зачем она им? Мой отец – коллекционер, он был бы в полном восторге»
сегодня, 09:31
Кучеров в 3-й раз за карьеру набрал 3+ очка в трех подряд гостевых матчах НХЛ. Только у Гретцки, Лемье и Ягра больше таких серий
сегодня, 09:15
Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»
сегодня, 08:45
«Шанхай» продлил контракт с Попугаевым на год. У форварда 25 очков в 52 матчах сезона
сегодня, 08:33
Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»
сегодня, 08:23
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
сегодня, 08:59
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
сегодня, 05:58
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
сегодня, 05:45
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
сегодня, 04:35
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
Рекомендуем