Биссоннетт о Кубке мира-2028: «Отсутствие города-хозяина от США – это нелепо. В Европе только что прошла Олимпиада, в 2030-м будет еще одна»

Биссоннетт о Кубке мира-2028: отсутствие города-хозяина от США – это нелепо.

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт поделился мнением о Кубке мира. Ранее стало известно , что турнир пройдет в феврале 2028 года в Праге, Калгари и Эдмонтоне.

«Мне понравилась система Турнира четырех наций (его принимали Монреаль и Бостон – Спортс’‘), потому что и США, и Канада заслуживают представительства. В Европе только что прошли Олимпийские игры, в 2030 году они тоже будут там.

Америка должна иметь один или два города-хозяина на Кубке мира. С нетерпением жду, когда Канада надерет им задницу в следующий раз, но отсутствие города-хозяина от США – это нелепо», – сказал Биссоннетт.

На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году