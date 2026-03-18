Ротенберг о детском хоккее: «Наша программа превосходит финскую, шведскую и американскую по методикам. В Дубае будет Red Machine Academy, наш флаг и подготовленные специалисты»

Ротенберг о детском хоккее: наша программа превосходит другие по методикам.

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что в ОАЭ откроется хоккейная школа с российскими тренерами.

– Вы активно развиваете хоккей в других странах, в том числе в ОАЭ. Какая ситуация с проектами на фоне конфликта в регионе?

– Да все хорошо. Строится каток, наш партнер его возводит. Скоро открывается Emirates Sport Center в Дубае. И там будет школа – Red Machine Academy.

Наши тренеры будут работать по национальной программе подготовки «Красная машина». Важно подчеркнуть: это не тренеры из Канады или США, а именно наши подготовленные специалисты. Там будет наш флаг.

Это очень важно – независимое признание наших коллег. Они имели право выбрать любую программу: финскую, шведскую, американскую. Но они выбрали нашу. Потому что по методикам она превосходит другие – наша программа новее, и мы ее постоянно развиваем, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»