Ротенберг о детском хоккее: «Наша программа превосходит финскую, шведскую и американскую по методикам. В Дубае будет Red Machine Academy, наш флаг и подготовленные специалисты»
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что в ОАЭ откроется хоккейная школа с российскими тренерами.
– Вы активно развиваете хоккей в других странах, в том числе в ОАЭ. Какая ситуация с проектами на фоне конфликта в регионе?
– Да все хорошо. Строится каток, наш партнер его возводит. Скоро открывается Emirates Sport Center в Дубае. И там будет школа – Red Machine Academy.
Наши тренеры будут работать по национальной программе подготовки «Красная машина». Важно подчеркнуть: это не тренеры из Канады или США, а именно наши подготовленные специалисты. Там будет наш флаг.
Это очень важно – независимое признание наших коллег. Они имели право выбрать любую программу: финскую, шведскую, американскую. Но они выбрали нашу. Потому что по методикам она превосходит другие – наша программа новее, и мы ее постоянно развиваем, – сказал Ротенберг.
Ни один тренер не додумается бить плечом в стенку и назвать это упражнение - бей Русского.
А йозе Марино смог.
Гений же.
