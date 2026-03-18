  Ротенберг о детском хоккее: «Наша программа превосходит финскую, шведскую и американскую по методикам. В Дубае будет Red Machine Academy, наш флаг и подготовленные специалисты»
Ротенберг о детском хоккее: «Наша программа превосходит финскую, шведскую и американскую по методикам. В Дубае будет Red Machine Academy, наш флаг и подготовленные специалисты»

Ротенберг о детском хоккее: наша программа превосходит другие по методикам.

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что в ОАЭ откроется хоккейная школа с российскими тренерами.

– Вы активно развиваете хоккей в других странах, в том числе в ОАЭ. Какая ситуация с проектами на фоне конфликта в регионе?

– Да все хорошо. Строится каток, наш партнер его возводит. Скоро открывается Emirates Sport Center в Дубае. И там будет школа – Red Machine Academy.

Наши тренеры будут работать по национальной программе подготовки «Красная машина». Важно подчеркнуть: это не тренеры из Канады или США, а именно наши подготовленные специалисты. Там будет наш флаг.

Это очень важно – независимое признание наших коллег. Они имели право выбрать любую программу: финскую, шведскую, американскую. Но они выбрали нашу. Потому что по методикам она превосходит другие – наша программа новее, и мы ее постоянно развиваем, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»

Естественно превосходит.
Ни один тренер не додумается бить плечом в стенку и назвать это упражнение - бей Русского.
А йозе Марино смог.
Гений же.
Естественно превосходит. Ни один тренер не додумается бить плечом в стенку и назвать это упражнение - бей Русского. А йозе Марино смог. Гений же.
Мягонько, чтоб плечику не больно было
Мягонько, чтоб плечику не больно было
Упражнений много , а он у мамы один такой.
Дети в опасности. Это очевидно.
Иногда я даже хз как комментировать слова этого человека… Не будь бы он сыночком таких людей, его бы в уборщики общепита было бы опасно брать…
Странное ощущение, что от Йозе идут одни и те же новости, разве что некоторые слова меняются местами. Спичрайтеров, простите, речеписцев пора заменить :)
Если наши методики превосходит другие, что ж мы с финнами постоянно маемся? Или надо, как обычно, немного подождать когда методики начнут работать по полной? Нет. Хватит уже кормить людей завтраками, это не работает. Народ давно понял, что ты шарлатан, человек-лозунг, словоблуд.
Ротен: И там будет школа – Red Machine Academy. В Дубае
В регионах детям форму купите. Не надо в Дубай каток.
В регионах детям форму купите. Не надо в Дубай каток.
