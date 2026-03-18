  Каспарайтис о возможном переходе Овечкина в КХЛ: «Саня – живая легенда, что еще ему нужно? Я играл за Литву в 46-47 лет – сил, злости и желания уже не было»
Каспарайтис о возможном переходе Овечкина в КХЛ: «Саня – живая легенда, что еще ему нужно? Я играл за Литву в 46-47 лет – сил, злости и желания уже не было»

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис оценил шансы на возвращение Александра Овечкина в FONBET КХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» проводит последний сезон по действующему контракту с клубом НХЛ. На его счету 51 (24+27) очко в 68 матчах этого регулярного чемпионата.

– Сужу по себе. Когда мне было 46-47 лет, я играл за Литву. Сил уже не было, злости и желания не было. Я думаю, что Сане надо самому решить, чего он хочет. Деньги? Вряд ли, он свои заработал. Он ныне живущая легенда, что ему еще нужно, разве что если человек решит завершить там, где он начинал.

Одно дело – обсуждать тех, кто легендарно заканчивает карьеру, другое – когда приезжают доигрывать.

– Как Евгений Кузнецов?

– А что, у Жени есть силы и много желания что-то доказывать и зарабатывать деньги. А Саша отпахал много лет без продыха, не валялся на пляжах, у него будет чем заняться в свои выходные, однако русские люди непредсказуемые – подождем, что сделает сам Саша, – сказал Каспарайтис.

Каспарайтис о «Вашингтоне»: «Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем. Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Журналист хайпожор, что такие ярлыки вешает на Кузнецова. Абсолютно тупейший вопрос. Кузя может быть и прошел свой пик, но это ни в какие ворота не лезет. Зубов, Дацюк, Федоров и много кто еще приезжал играть в КХЛ на закате карьеры. Ягр вон уже второй десяток лет как «доигрывает». Жаль не спросил какую-нибудь клюкву еще, например: как в сша местные игроки реагировали на борщ и знают ли они Шамана с его хитами. Тьфу, дно - одним словом.
Выберет постоять еще годик в левом круге мультов за 10
Каспарайтис ещё в "Брат 2" , немножко поиграл..
зачем играл тогда, коль ничего не было уже....
