  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ – рекорд для вратарей из России. Он обошел Хабибулина – 799 игр
Сергей Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ.

Сергей Бобровский провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра «Флориды» с «Ванкувером» (2:5).

37-летний вратарь обошел Николая Хабибулина (799 игр) по этому показателю и установил новый рекорд для российских голкиперов.

В текущем сезоне на счету Бобровского 46 игр (45 в старте – 24 победы, 21 поражение) при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,07.

Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoФлорида
рекорды
logoНиколай Хабибулин
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
87,5% конечно режет глаза.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»
сегодня, 08:23
Бобровский разделил с Хабибулиным 1-е место среди российских вратарей по матчам в истории НХЛ. У них по 799 игр в регулярках
13 марта, 17:58
Бобровский о конце контракта с «Флоридой»: «Я хочу остаться. Люблю команду, болельщиков, организацию и все остальное»
13 марта, 10:15
Рекомендуем
Главные новости
Джек Хьюз хочет забрать у Зала славы победную шайбу с финала ОИ-2026: «Зачем она им? Мой отец – коллекционер, он был бы в полном восторге»
26 минут назад
Кучеров в 3-й раз за карьеру набрал 3+ очка в трех подряд гостевых матчах НХЛ. Только у Гретцки, Лемье и Ягра больше таких серий
42 минуты назад
Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»
сегодня, 08:45
«Шанхай» продлил контракт с Попугаевым на год. У форварда 25 очков в 52 матчах сезона
сегодня, 08:33
Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»
сегодня, 08:23
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
сегодня, 07:45
Кучеров с 3+2 в матче с «Сиэтлом» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Элиас Петтерссон с дублем «Флориде» и Луукконен с шатаутом против «Вегаса»
сегодня, 07:10
КХЛ. «Сибирь» примет СКА, «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 06:20
Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место
сегодня, 05:30
Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. До него отличились Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито, Дионн и Маккиннон
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
58 минут назад
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
сегодня, 05:58
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
сегодня, 05:45
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
сегодня, 04:35
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
Рекомендуем