Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ – рекорд для вратарей из России. Он обошел Хабибулина – 799 игр
Сергей Бобровский провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра «Флориды» с «Ванкувером» (2:5).
37-летний вратарь обошел Николая Хабибулина (799 игр) по этому показателю и установил новый рекорд для российских голкиперов.
В текущем сезоне на счету Бобровского 46 игр (45 в старте – 24 победы, 21 поражение) при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,07.
Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
87,5% конечно режет глаза.
