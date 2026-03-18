Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ – рекорд для вратарей из России. Он обошел Хабибулина – 799 игр

Сергей Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ.

Сергей Бобровский провел 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной стала игра «Флориды » с «Ванкувером» (2:5).

37-летний вратарь обошел Николая Хабибулина (799 игр) по этому показателю и установил новый рекорд для российских голкиперов.

В текущем сезоне на счету Бобровского 46 игр (45 в старте – 24 победы, 21 поражение) при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,07.

