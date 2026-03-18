Джек Хьюз хочет забрать у Зала славы победную шайбу с финала ОИ-2026: «Зачем она им? Мой отец – коллекционер, он был бы в полном восторге»

Джек Хьюз хочет забрать победную шайбу с финала ОИ-2026.

Форвард сборной США и «Нью-Джерси » Джек Хьюз заявил, что хочет забрать победную шайбу, заброшенную им в овертайме финала Олимпиады-2026 против Канады (2:1 ОТ).

После игры ее передали в Зал хоккейной славы в Торонто, где она выставлена в секции, посвященной прошедшим Играм в Италии.

«Я пытаюсь получить эту шайбу. То, что она находится в Зале славы – полная хрень. Зачем она им?

Хочу вернуть ее даже для себя, а для отца. Он настоящий коллекционер и был бы в полном восторге. Знаю, что у отца нашлось бы особенное место для нее», – сказал Хьюз.

Джека Хьюза чествовали за золотой гол на ОИ перед матчем «Нью-Джерси» с «Баффало». Он подъехал к скамейке «Сэйбрс» и обнял партнера по сборной США Томпсона