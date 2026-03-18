  Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров прокомментировал рекорд Дамира Шарипзянова по очкам за сезон в лиге среди защитников.

Игрок «Авангарда» набрал 66 (23+43) баллов в 65 матчах текущего регулярного чемпионата, превзойдя достижение Криса Ли.

«Конечно, вчерашний матч в Минске получился особенным. Не успели мы отойти от рекордов нападающего Вадима Шипачева, как получили новое уникальное событие для нашей лиги, на этот раз установленное Дамиром Шарипзяновым.

Помню, как Дамир начинал у меня: мальчишка с рюкзачком, который усердно работал, постоянно улыбался и старался всегда выполнять тренерское задание. Мы видим, что получилось. Теперь Дамир вырос в уникального защитника, с чем мы его и поздравляем», – сказал Назаров.

Шарипзянов дебютировал в КХЛ за «Нефтехимик» в сезоне-2017/18, вернувшись в Россию после четырех лет в Северной Америке. Тогда нижнекамскую команду возглавлял Назаров.

Шарипзянов – рекордсмен КХЛ среди защитников. 66 очков в 65 матчах – фантастика!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
