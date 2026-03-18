  Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»
Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг оценил игру футбольной команды бело-голубых под руководством Ролана Гусева.

Московский клуб занимает седьмое место в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков за 21 матч. Команда выиграла все четыре официальных матча (три в РПЛ и один – в FONBET Кубке России) после зимней паузы.

«Он живет футболом, человек с характером. Уважаю его за решение согласиться на такую работу в середине сезона. У него не было возможности формировать состав, но он смог подготовить физически. Есть талант управлять коллективом и направлять его.

Это тяжелая работа, она вызывает огромное уважение. Когда команда столько забивает мячей – это радует болельщиков, самих игроков, все получают удовольствие. Эта энергия сохраняется.

Удачи в следующих играх, будем болеть, помогать!» – сказал Ротенберг.

Тюкавин о подходе Гусева: «Любовь ко всем футболистам «Динамо». После победы над ЦСКА он в раздевалке поцеловал каждого»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рома, помоги ему пожалуйста, а то чет они прям неприлично хорошо себя чувствуют
Ага, и не говори.
За это в Динамо отвечает Степашин. Ему в таких делах помощь не требуется.
рома-недотрэнэр и тут хочет присоседиться. Куда ты лезешь?
Ротенберг спешит на помощь. Беги, Гусев, беги)
Когда Ротенберг говорит о помощи, тут надо насторожиться.
Ротенберг любит такие правильные слова говорить. Вот что значит книжек начитался. Это вам не Дзюбы с талалаевым.
Тоже захотел приходить и целовать игроков в раздевалке? Ибо не знаю, чем он ещё может помочь футболистам :)
Что же ты Емельяненко не помог?,помагатор))
Помогать? Плиз,конкретно чем?
Протяните нам руку помощи, а ноги мы протянем сами.
Будем помогать - звучит , как прямая угроза.
