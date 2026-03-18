Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»
Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг оценил игру футбольной команды бело-голубых под руководством Ролана Гусева.
Московский клуб занимает седьмое место в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков за 21 матч. Команда выиграла все четыре официальных матча (три в РПЛ и один – в FONBET Кубке России) после зимней паузы.
«Он живет футболом, человек с характером. Уважаю его за решение согласиться на такую работу в середине сезона. У него не было возможности формировать состав, но он смог подготовить физически. Есть талант управлять коллективом и направлять его.
Это тяжелая работа, она вызывает огромное уважение. Когда команда столько забивает мячей – это радует болельщиков, самих игроков, все получают удовольствие. Эта энергия сохраняется.
Удачи в следующих играх, будем болеть, помогать!» – сказал Ротенберг.
