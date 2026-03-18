«Шанхай» продлил контракт с Попугаевым на год. У форварда 25 очков в 52 матчах сезона

«Шанхай» объявил о продлении контракта с 27-летним Никитой Попугаевым. Новое соглашение рассчитано на год.

В этом сезоне нападающий провел 52 матча и набрал 25 (11+14) очков за китайский клуб при лучшей в команде полезности «плюс 4».

Попугаев побил личный рекорд результативности в этом FONBET чемпионате КХЛ. Ранее он не набирал больше 20 очков (в «Ладе», сезон-2024/25).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
Теперь Шанхаю можно не спеша собирать команду под нового тренера, Лава или кого-нибудь другого. А дальше снова в бой. Если с деньгами порядок и есть хорошие руководители, разбирающиеся в хоккее, то в следующем сезоне они поборются за плей-офф.
Лучше бы вкладывались в российский клуб, но хотя бы здесь пусть сделают конкурентоспособную команду. Лиге такие очень нужны. Хотя возможно если китайцы не захотят спонсировать, то можно сменить название на Питерский драконы и остаться в Ленинграде)
В Питере остался.🤷🏻‍♂️
