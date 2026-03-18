Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»

Вратарь «Флориды», воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из Olimpbet МХЛ.

Ранее появилась информация, что металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ планирует отказаться от финансирования молодежной команды.

«Уважаемый Илья Владимирович (Середюк, губернатор Кемеровской области – Спортс’‘), жители Новокузнецка, Кемеровской области, Кузбасса: меня зовут Сергей Бобровский. Я являюсь вратарем клуба НХЛ «Флорида Пантерс» и воспитанником новокузнецкой хоккейной школы «Металлург». 

Ходят слухи о закрытии команды МХЛ «Кузнецкие Медведи», что может привести к плачевным результатам. Город переживает уход команды из КХЛ – это тяжело отражается на жителях города и любителях хоккея. Если уйдет молодежная команда, у ребятишек пропадет мотивация заниматься спортом, хоккеем. Такого нельзя допустить.

Обращаюсь к вам, чтобы такого не допустить, принять необходимые меры. Хоккей – это не только спорт. Только единицы станут звездами, как Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Илья Сорокин, но хоккей воспитывает дисциплину и хороших людей. Это очень важный смысл, нельзя допустить, чтобы он ушел из нашего города и региона.

Надеюсь и верю, что это все слухи, но если это правда, то нужно принять все необходимые меры, чтобы не забирать у ребятишек хоккей», – сказал Бобровский.

«Кузнецкие Медведи» занимают последнее место в Золотом дивизионе Восточной конференции МХЛ и следующий сезон должны начать в Серебряном дивизионе.

«Металлург» из Новокузнецка выиграл Кубок ВХЛ. Команда набрала 104 очка за 61 матч в регулярке

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
Респект Бобровскому. Только, похоже, что это будет "глас вопиющего в пустыне", ЕВРАЗ совершенно не хочет развивать хоккей в регионе.
Респект & уважуха Сергею! Напомнил чинушам и политиканам о традициях. Столько хоккейных талантов воспитала Кузня! А теперь "всё коту под хвост"?
А смысл спасать? Ввалить кучу бюджетных средств 💰, дак растащат и всё равно закроют
Ну так и скинулись бы воспитанниками, так сказать, отблагодарить родной регион. А вешать очередные обязательства на субъект как-то странно
Ну так и скинулись бы воспитанниками, так сказать, отблагодарить родной регион. А вешать очередные обязательства на субъект как-то странно
У нас в городе дороги плохие, медицина в заднем проходе. Тоже им скинуться?
Эволюция тебя обошла стороной
Это не модно. Вот трындеть про Овечкина всяким Свищевам, Пердищевам, да Губерниевым это всегда пожалуйста. Там можно пиариться.
Не о благополучии граждан думает тот кому положено по должности
"Город переживает" - разглядел Бобровский из Флориды, и стал требовать от губернатора вложить бюджетные деньги в третьесортную хоккейную команду, типа в городе других проблем нет. Если такой умный - спонсируй, а не лезь в карман к гражданам.
Спасибо Сергей.
Как раз закончить карьеру во Флориде и, засучив рукава и открыв кубышку, спасать команду.
Материалы по теме
Третьяк о том, что Василевский и Сорокин претендуют на «Везину»: «Болею за них, и с Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную»
вчера, 20:46
Ротенберг о хоккее в Северной Америке: «Капризов – лучший пример, не торопился уезжать. Не надо слушать сказки дельцов – на самом деле там хуже, а здесь лучше»
14 марта, 10:34
Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»
3 марта, 05:35
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Нью-Джерси» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Даллас»
7 минут назад
Ротенберг о детском хоккее: «Наша программа превосходит финскую, шведскую и американскую по методикам. В Дубае будет Red Machine Academy, наш флаг и подготовленные специалисты»
18 минут назад
Каспарайтис о возможном переходе Овечкина в КХЛ: «Саня – живая легенда, что еще ему нужно? Я играл за Литву в 46-47 лет – сил, злости и желания уже не было»
34 минуты назад
Бобровский провел 800-й матч в регулярках НХЛ – рекорд для вратарей из России. Он обошел Хабибулина – 799 игр
48 минут назад
Джек Хьюз хочет забрать у Зала славы победную шайбу с финала ОИ-2026: «Зачем она им? Мой отец – коллекционер, он был бы в полном восторге»
сегодня, 09:31
Кучеров в 3-й раз за карьеру набрал 3+ очка в трех подряд гостевых матчах НХЛ. Только у Гретцки, Лемье и Ягра больше таких серий
сегодня, 09:15
Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»
сегодня, 08:45
«Шанхай» продлил контракт с Попугаевым на год. У форварда 25 очков в 52 матчах сезона
сегодня, 08:33
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
сегодня, 07:45
Кучеров с 3+2 в матче с «Сиэтлом» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Элиас Петтерссон с дублем «Флориде» и Луукконен с шатаутом против «Вегаса»
сегодня, 07:10
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
сегодня, 08:59
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
сегодня, 06:58
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
сегодня, 05:58
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
сегодня, 05:45
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
сегодня, 04:35
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
