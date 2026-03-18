«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке

«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке.

«Коламбус» обыграл «Каролину» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Рика Боунесса продлила серию без поражений в основное время до 10 матчей (6 побед на отрезке).

С 81 очком в 67 играх «Блю Джекетс» занимают 9-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 1 балл.

При этом обе команды, идущие в зоне wild card – «Бостон » и «Детройт » – провели на 1 матч больше. У них по 82 очка в 68 играх.

Кроме того, «Коламбус » отстает на 2 очка от «Питтсбурга » (83 в 67) и «Айлендерс» (83 в 68), занимающих 2-е и 3-е места в Столичном дивизионе.

В следующем матче «мундиры» примут «Рейнджерс», идущих на последнем месте на Востоке. Начало матча по московскому времени – 20 марта в 02:00.