«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
«Коламбус» обыграл «Каролину» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Рика Боунесса продлила серию без поражений в основное время до 10 матчей (6 побед на отрезке).
С 81 очком в 67 играх «Блю Джекетс» занимают 9-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 1 балл.
При этом обе команды, идущие в зоне wild card – «Бостон» и «Детройт» – провели на 1 матч больше. У них по 82 очка в 68 играх.
Кроме того, «Коламбус» отстает на 2 очка от «Питтсбурга» (83 в 67) и «Айлендерс» (83 в 68), занимающих 2-е и 3-е места в Столичном дивизионе.
В следующем матче «мундиры» примут «Рейнджерс», идущих на последнем месте на Востоке. Начало матча по московскому времени – 20 марта в 02:00.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
