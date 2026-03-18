  • Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»

Андрей Коваленко: если НХЛ захочет пригласить Россию на КМ, ей ничто не помешает.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о ситуации с участием сборной России в Кубке мира-2028. 

Ранее НХЛ объявила, что турнир состоится в Праге, Калгари и Эдмонтоне с участием 8 национальных сборных. Состав участников пока не назван. 

– Как восприняли информацию о том, что в случае участия сборной России на Кубке мира-2028 три страны – та же Чехия, Финляндия и Швециябудут турнир бойкотировать?

– Воспринял несерьезно. Это чистой воды политика, которая благодаря русофобским странам влезла в спорт и особенно в хоккей. Вот шведы с финнами и тешат свое самолюбие, запуская в прессу такие сообщения.

– Вранье?

– Поймите, НХЛ – это жесткая и профессиональная лига, слухами о якобы бойкоте ее позицию не изменить. Это НХЛ уже доказала, когда не применила никаких санкций к российским хоккеистам.

Тут та же история. Если НХЛ захочет пригласить сборную России на свой турнир, то никто ей не помешает. Тем более из европейцев, которые давно стали или провокаторами, или флюгерами.

– А захочет ли НХЛ пригласит нашу команду?

– Насколько слышал, последний Кубок мира в усеченном составе получился убыточным, НХЛ была не очень довольна.

Повторюсь, НХЛ – это прежде всего бизнес. Если там посчитают, что приглашение сборной России сработает на прибыль, то никто долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты флюгеров. Как это, кстати, произошло на недавней Паралимпиаде.

 – Ваш прогноз: НХЛ нас все-таки пригласит?

– Есть хороший шанс. В нынешней мировой ситуации сборная России сделает в Америке кассу, добавит к турниру глобального интереса, «перчинки».

В любом случае надеюсь, что возвращение наших хоккеистов на мировую арену не за горами. И скорее всего начнется с турниров НХЛ, – сказал Коваленко. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
как раз таки бойкот евро-тройки может сильнее ударить по прибыли
А Кубок Наций, или как его там, прибыль бы не дал? так что не аргумент вообще
Чего сейчас все не понимают, так это того, что ныне - политика кроет бизнес. Это 10 лет назад бизнес решал. Но с приходом всей этой толерантности, гендерного разнообразия, бизнесу жестко объяснили - если вы не принимаете эти правила игры: не вводите в состав совета директоров негров и лиц нетрадиционной ориентации, не обматываете клюшки радужной изолентой - бизнес мы ваш прикроем, а как, разберемся. культура отмены вполне пойдет на первом этапе, потом сами не будете знать куда деться и кому продать, чтобы вас CNN да NBC не обссыкивали с утра до вечера, да не всплывали дамочки тридцатилетней давности, обвиняющие в абьюзе и прочих непотребствах. Апофеоз всего , санкции, в результате которых все сразу поняли, что покупать надо газ и нефть, не у агрессивных диктаторов задешево, а у демократических демократов и дорого. И бизнес это понял и принял.
Так что когда такие как Коваленко тут свысока рассуждают о том что НХЛ это бизнес и если она решит, что им де турнир с Канадой, США и Россией выгоднее, без европейцев, то так и будет.. ну это очень большое заблуждение. во первых, Швеция, Финляндия и Чехия это очень большие рынки. а если хорошо подумать, то выясниться, что менее значимые хоккейные страны типа Германии и Швейцария придерживаются такого же мнения, что и скандинавы с чехами. во вторых, болельщики в СА слушают такую же пропаганду, что и в Европе и там об РФ тоже мнение так себе. Это не их вина, но так есть и им конечно здорово матч России с Канадой, но стереть из памяти события 4 лет, будет сложно. Поэтому политика, что так, что так додавит НХЛ и если война не завершится - состав участников будет таким Канада, США, Швеция, Финляндия , Германия, Чехия, Словакия, Швейцария . не надо иллюзий, господа , готовьтесь к суперсерии с Белоруссией.
Чего сейчас все не понимают, так это того, что ныне - политика кроет бизнес. Это 10 лет назад бизнес решал. Но с приходом всей этой толерантности, гендерного разнообразия, бизнесу жестко объяснили - если вы не принимаете эти правила игры: не вводите в состав совета директоров негров и лиц нетрадиционной ориентации, не обматываете клюшки радужной изолентой - бизнес мы ваш прикроем, а как, разберемся. культура отмены вполне пойдет на первом этапе, потом сами не будете знать куда деться и кому продать, чтобы вас CNN да NBC не обссыкивали с утра до вечера, да не всплывали дамочки тридцатилетней давности, обвиняющие в абьюзе и прочих непотребствах. Апофеоз всего , санкции, в результате которых все сразу поняли, что покупать надо газ и нефть, не у агрессивных диктаторов задешево, а у демократических демократов и дорого. И бизнес это понял и принял. --------- Так что когда такие как Коваленко тут свысока рассуждают о том что НХЛ это бизнес и если она решит, что им де турнир с Канадой, США и Россией выгоднее, без европейцев, то так и будет.. ну это очень большое заблуждение. во первых, Швеция, Финляндия и Чехия это очень большие рынки. а если хорошо подумать, то выясниться, что менее значимые хоккейные страны типа Германии и Швейцария придерживаются такого же мнения, что и скандинавы с чехами. во вторых, болельщики в СА слушают такую же пропаганду, что и в Европе и там об РФ тоже мнение так себе. Это не их вина, но так есть и им конечно здорово матч России с Канадой, но стереть из памяти события 4 лет, будет сложно. Поэтому политика, что так, что так додавит НХЛ и если война не завершится - состав участников будет таким Канада, США, Швеция, Финляндия , Германия, Чехия, Словакия, Швейцария . не надо иллюзий, господа , готовьтесь к суперсерии с Белоруссией.
Да как раз выбор финнов, шведов, швейцарцев и прочих чехов — это чистый бизнес. Тут вообще политика сбоку припеку, она имеет отношение только к бойкоту этих стран, на чье мнение Россия не собирается обращать внимание и снижать обостренность(мы не слабаки что бы ставить их мнение на повестку дня). Но вернемся к НХЛ, у самой НХЛ нет никакой политики, у нее выбор между рынками, и выбор для всех очевидный, прям ДЛЯ ВСЕХ.Да, Россия — приятный кусок, но европейский кусок приятнее. Он тупо приносит больше денег, больше дивидендов, в нем меньше рисков и больше уверенности в завтрашнем дне. Причем в перспективности для бизнеса можно замерить, не знаю, по Китаю, который близок к России и далек от Европы, в отличие от США. И у Китая ЕС в 4 раза приоритетнее с точки зрения бизнеса.А уж для США это еще приоритетнее и удобнее.
Так что нет никакой политики в НХЛ, там как раз чистый бизнес, надо сделать бизнес-выбор, и они делают.
Вообще модель, когда бизнес выбирает, а не политики, для нашей страны в текущей ситуации всегда проигрышная, нет никаких преимуществ выбирать бизнес взаимодействие с РФ, а не что-то другое, и неважно, хочешь ты тут открыть представительство или ты хочешь прорекламировать себя. Бизнес в России невыгоден ни для кого, кроме тех, кто работает с продажей ресурсов.
Так что все рассуждения, что все дело в политике, они манипулятивные и специально вбрасываются в инфополе, чтобы отвлечь обывателя от темы,а что бизнес забыл в России и как вообще у него обстоят дела внутри РФ?
Да как раз выбор финнов, шведов, швейцарцев и прочих чехов — это чистый бизнес. Тут вообще политика сбоку припеку, она имеет отношение только к бойкоту этих стран, на чье мнение Россия не собирается обращать внимание и снижать обостренность(мы не слабаки что бы ставить их мнение на повестку дня). Но вернемся к НХЛ, у самой НХЛ нет никакой политики, у нее выбор между рынками, и выбор для всех очевидный, прям ДЛЯ ВСЕХ.Да, Россия — приятный кусок, но европейский кусок приятнее. Он тупо приносит больше денег, больше дивидендов, в нем меньше рисков и больше уверенности в завтрашнем дне. Причем в перспективности для бизнеса можно замерить, не знаю, по Китаю, который близок к России и далек от Европы, в отличие от США. И у Китая ЕС в 4 раза приоритетнее с точки зрения бизнеса.А уж для США это еще приоритетнее и удобнее. Так что нет никакой политики в НХЛ, там как раз чистый бизнес, надо сделать бизнес-выбор, и они делают. Вообще модель, когда бизнес выбирает, а не политики, для нашей страны в текущей ситуации всегда проигрышная, нет никаких преимуществ выбирать бизнес взаимодействие с РФ, а не что-то другое, и неважно, хочешь ты тут открыть представительство или ты хочешь прорекламировать себя. Бизнес в России невыгоден ни для кого, кроме тех, кто работает с продажей ресурсов. Так что все рассуждения, что все дело в политике, они манипулятивные и специально вбрасываются в инфополе, чтобы отвлечь обывателя от темы,а что бизнес забыл в России и как вообще у него обстоят дела внутри РФ?
Бизнес в России? Есть только у главного и приближенных
Шведы, фины и чехи преследуют четкие и конкретные цели не допустить Россию. Какие цели преследуют пустые рассуждения разных коваленок, вообще, не понятно. Типа, не позовете Россию, прибыль не получите))). Угроза угроз прямо). О каких то там принципиальных противостояниях за пять лет все уже забыли.Только в России тешат себя иллюзиями. Жизнь идёт дальше.
Будем играть с зеркалом, ну на крайняк Ромка 25 что нибудь придумает
А в 2058 кого обыграем? Очень переживаю
