Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о ситуации с участием сборной России в Кубке мира-2028.
Ранее НХЛ объявила, что турнир состоится в Праге, Калгари и Эдмонтоне с участием 8 национальных сборных. Состав участников пока не назван.
– Как восприняли информацию о том, что в случае участия сборной России на Кубке мира-2028 три страны – та же Чехия, Финляндия и Швеция – будут турнир бойкотировать?
– Воспринял несерьезно. Это чистой воды политика, которая благодаря русофобским странам влезла в спорт и особенно в хоккей. Вот шведы с финнами и тешат свое самолюбие, запуская в прессу такие сообщения.
– Вранье?
– Поймите, НХЛ – это жесткая и профессиональная лига, слухами о якобы бойкоте ее позицию не изменить. Это НХЛ уже доказала, когда не применила никаких санкций к российским хоккеистам.
Тут та же история. Если НХЛ захочет пригласить сборную России на свой турнир, то никто ей не помешает. Тем более из европейцев, которые давно стали или провокаторами, или флюгерами.
– А захочет ли НХЛ пригласит нашу команду?
– Насколько слышал, последний Кубок мира в усеченном составе получился убыточным, НХЛ была не очень довольна.
Повторюсь, НХЛ – это прежде всего бизнес. Если там посчитают, что приглашение сборной России сработает на прибыль, то никто долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты флюгеров. Как это, кстати, произошло на недавней Паралимпиаде.
– Ваш прогноз: НХЛ нас все-таки пригласит?
– Есть хороший шанс. В нынешней мировой ситуации сборная России сделает в Америке кассу, добавит к турниру глобального интереса, «перчинки».
В любом случае надеюсь, что возвращение наших хоккеистов на мировую арену не за горами. И скорее всего начнется с турниров НХЛ, – сказал Коваленко.
---------
Так что когда такие как Коваленко тут свысока рассуждают о том что НХЛ это бизнес и если она решит, что им де турнир с Канадой, США и Россией выгоднее, без европейцев, то так и будет.. ну это очень большое заблуждение. во первых, Швеция, Финляндия и Чехия это очень большие рынки. а если хорошо подумать, то выясниться, что менее значимые хоккейные страны типа Германии и Швейцария придерживаются такого же мнения, что и скандинавы с чехами. во вторых, болельщики в СА слушают такую же пропаганду, что и в Европе и там об РФ тоже мнение так себе. Это не их вина, но так есть и им конечно здорово матч России с Канадой, но стереть из памяти события 4 лет, будет сложно. Поэтому политика, что так, что так додавит НХЛ и если война не завершится - состав участников будет таким Канада, США, Швеция, Финляндия , Германия, Чехия, Словакия, Швейцария . не надо иллюзий, господа , готовьтесь к суперсерии с Белоруссией.
Так что нет никакой политики в НХЛ, там как раз чистый бизнес, надо сделать бизнес-выбор, и они делают.
Вообще модель, когда бизнес выбирает, а не политики, для нашей страны в текущей ситуации всегда проигрышная, нет никаких преимуществ выбирать бизнес взаимодействие с РФ, а не что-то другое, и неважно, хочешь ты тут открыть представительство или ты хочешь прорекламировать себя. Бизнес в России невыгоден ни для кого, кроме тех, кто работает с продажей ресурсов.
Так что все рассуждения, что все дело в политике, они манипулятивные и специально вбрасываются в инфополе, чтобы отвлечь обывателя от темы,а что бизнес забыл в России и как вообще у него обстоят дела внутри РФ?