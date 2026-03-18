Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»

Андрей Коваленко: если НХЛ захочет пригласить Россию на КМ, ей ничто не помешает.

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о ситуации с участием сборной России в Кубке мира-2028.

Ранее НХЛ объявила, что турнир состоится в Праге, Калгари и Эдмонтоне с участием 8 национальных сборных. Состав участников пока не назван.

– Как восприняли информацию о том, что в случае участия сборной России на Кубке мира-2028 три страны – та же Чехия, Финляндия и Швеция – будут турнир бойкотировать?

– Воспринял несерьезно. Это чистой воды политика, которая благодаря русофобским странам влезла в спорт и особенно в хоккей. Вот шведы с финнами и тешат свое самолюбие, запуская в прессу такие сообщения.

– Вранье?

– Поймите, НХЛ – это жесткая и профессиональная лига, слухами о якобы бойкоте ее позицию не изменить. Это НХЛ уже доказала, когда не применила никаких санкций к российским хоккеистам.

Тут та же история. Если НХЛ захочет пригласить сборную России на свой турнир, то никто ей не помешает. Тем более из европейцев, которые давно стали или провокаторами, или флюгерами.

– А захочет ли НХЛ пригласит нашу команду?

– Насколько слышал, последний Кубок мира в усеченном составе получился убыточным, НХЛ была не очень довольна.

Повторюсь, НХЛ – это прежде всего бизнес. Если там посчитают, что приглашение сборной России сработает на прибыль, то никто долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты флюгеров. Как это, кстати, произошло на недавней Паралимпиаде.

– Ваш прогноз: НХЛ нас все-таки пригласит?

– Есть хороший шанс. В нынешней мировой ситуации сборная России сделает в Америке кассу, добавит к турниру глобального интереса, «перчинки».

В любом случае надеюсь, что возвращение наших хоккеистов на мировую арену не за горами. И скорее всего начнется с турниров НХЛ, – сказал Коваленко.