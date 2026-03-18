Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Пэррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»

Глава Департамента безопасности НХЛ о Гудасе: посчитали наказание адекватным.

Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Джордж Паррос высказался о 5-матчевой дисквалификации, назначенной капитану «Анахайма » Радко Гудасу за удар коленом в колено капитана «Торонто » Остона Мэттьюса .

Форвард «Лифс» выбыл до конца сезона из-за разрыва связки колена. Представители игрока и клуба остались недовольны таким наказанием защитника «Дакс», посчитав его слишком мягким.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в связи с этим заявил: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия? »

«У нас отлаженный процесс, мы в нем уверены. Мы работаем над этим уже давно. Все решения тщательно обдумываются, мы анализируем моменты каждый вечер на протяжении всего сезона. У меня есть команда, которая оценивает эпизоды вместе со мной. Это очень опытные ребята, ветераны, некоторые работают здесь с самого создания отдела. Среди них есть и титулованные экс-игроки.

Что касается решения по Гудасу, то мы пришли к нему не просто так. Когда мы оцениваем эпизоды, мы смотрим прежде всего на сам момент, а не на участников. Если мы определяем, что необходимы дополнительные дисциплинарные санкции, то изучаем историю прошлых дисквалификаций игроков и наличие травм. В данных обстоятельствах мы посчитали, что это адекватное наказание. И я остаюсь при этом мнении.

Это не значит, что мы не готовы к каким-то нововведениям, если это необходимо. Мы всегда стремимся улучшить ситуацию, если это возможно. Для этого проводятся обсуждения с генеральными менеджерами клубов и представителями Ассоциации игроков. В нашем департаменте нет установки на эгоизм», – сказал Паррос.