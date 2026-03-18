Кучеров с 3+2 в матче с «Сиэтлом» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Элиас Петтерссон с дублем «Флориде» и Луукконен с шатаутом против «Вегаса»
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, засушивший «Вегас» (2:0) при 28 отраженных бросках. Шатаут стал для финна 1-м в сезоне.
Вторая звезда – форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон с дублем в ворота «Флориды» (5:2). Швед прервал 20-матчевую серию без голов и достиг отметки 200 заброшенных шайб в регулярках.
Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 5 (3+2) очками в матче с «Сиэтлом» (6:2). Форвард в 5-й раз в карьере достиг отметки 110 очков за сезон (повторил рекорд среди игроков из Европы) и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В 2026 году Кучеров лучший игрок года - не то, что дня!
Всего сезона!
