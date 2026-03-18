  • Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2). 

27-летний швед прервал безголевую серию из 20 матчей. В текущем сезоне у него 40 (15+25) баллов в 59 играх – лучший результат в «Кэнакс». 

За карьеру в рамках регулярок у Элиаса 497 (200+297) очков в 530 играх. Он стал 10-м игроком в истории канадского клуба, достигшим отметки 200 заброшенных шайб. 

Выше в списке идут Даниэль Седин (393 в 1306 играх), Маркус Нэслунд (346 в 884), Тревор Линден (318 в 1140), Стэн Смил (262 в 896), Павел Буре (254 в 428), Тони Танти (250 в 531), Хенрик Седин (230 в 1330), Брок Босер (220 в 613) и Бо Хорват (201 в 621). 

Напомним, что контракт Петтерссона со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 миллиона долларов действует до 2032 года. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Рад за Элиаса, но честно говоря, он главный виновник развала команды, теперь годы уйдут на поиск новых Хьюза, Ти Джей Миллера и Хорвата
почему? Из-за того , что выписали много, а играет на меньшее?
Не только, С Миллером вступил в конфронтацию, 1 из 2-х должен был уйти. На Петерссона никто не позарился
Очень солидно сегодня сыграл. Даже был близок к хет-трику
Контракт выбил и кури бамбук, там вам не тут, контракт не переиграют
Ротенберг о Ролане Гусеве в «Динамо»: «Уважаю его. Живет футболом, есть талант управлять коллективом. Удачи в следующих играх – будем болеть и помогать»
18 минут назад
«Шанхай» продлил контракт с Попугаевым на год. У форварда 25 очков в 52 матчах сезона
30 минут назад
Бобровский призвал спасти от закрытия «Кузнецких Медведей» из МХЛ: «Хоккей – не только спорт, он воспитывает хороших людей. Это очень важный смысл»
40 минут назад
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
сегодня, 07:45
Кучеров с 3+2 в матче с «Сиэтлом» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Элиас Петтерссон с дублем «Флориде» и Луукконен с шатаутом против «Вегаса»
сегодня, 07:10
КХЛ. «Сибирь» примет СКА, «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 06:20
Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место
сегодня, 05:30
Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. До него отличились Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито, Дионн и Маккиннон
сегодня, 05:15
Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон и повторил рекорд Петера Штястны для игроков из Европы
сегодня, 05:05
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
сегодня, 04:50Видео
Назаров о рекорде Шарипзянова: «Дамир начинал у меня. Мальчишка с рюкзачком усердно работал, постоянно улыбался и старался выполнять задание. Мы видим, что получилось»
4 минуты назад
«Коламбус» набрал очки в 10 матчах подряд при 6 победах на отрезке. Команда Боунесса отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
сегодня, 07:58
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Пэррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
сегодня, 07:30
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
сегодня, 06:45
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
сегодня, 06:32
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
сегодня, 05:58
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
сегодня, 05:45
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
сегодня, 04:35
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
Сорокин отбил 26 из 27 бросков «Торонто», победа – 25-я в сезоне
сегодня, 02:26
