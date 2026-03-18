Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках

Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде».

Форвард «Ванкувера » Элиас Петтерссон забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).

27-летний швед прервал безголевую серию из 20 матчей. В текущем сезоне у него 40 (15+25) баллов в 59 играх – лучший результат в «Кэнакс».

За карьеру в рамках регулярок у Элиаса 497 (200+297) очков в 530 играх. Он стал 10-м игроком в истории канадского клуба, достигшим отметки 200 заброшенных шайб.

Выше в списке идут Даниэль Седин (393 в 1306 играх), Маркус Нэслунд (346 в 884), Тревор Линден (318 в 1140), Стэн Смил (262 в 896), Павел Буре (254 в 428), Тони Танти (250 в 531), Хенрик Седин (230 в 1330), Брок Босер (220 в 613) и Бо Хорват (201 в 621).

Напомним, что контракт Петтерссона со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 миллиона долларов действует до 2032 года.