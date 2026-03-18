Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»

Андрей Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31).

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (6:2).

31-летний россиянин отразил 16 из 18 бросков. Победа стала для него 31-й в текущем сезоне – лучший показатель в лиге. Василевский обошел Карела Веймелку из «Юты» (30 побед в 52 играх).

В целом в этом чемпионате Андрей провел 46 игр – 91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,30.