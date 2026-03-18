Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
Андрей Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).
31-летний россиянин отразил 16 из 18 бросков. Победа стала для него 31-й в текущем сезоне – лучший показатель в лиге. Василевский обошел Карела Веймелку из «Юты» (30 побед в 52 играх).
В целом в этом чемпионате Андрей провел 46 игр – 91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,30.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С возвращением Хедмана и Пойнта Тампа - главный контендер на Востоке
С возвращением Хедмана и Пойнта Тампа - главный контендер на Востоке
ну про Хэдди такое себе...
Везину, этому господину!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем