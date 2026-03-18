Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне

Сергей Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (2:5).

37-летний россиянин отразил 17 из 22 бросков (77,3%). Матч с 5 или более пропущенными шайбами стал для него 9-м в сезоне.

В текущем чемпионате Бобровский провел 46 игр (45 в старте – 24 победы, 21 поражение) при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,07.