«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе

«Баффало» обыграл «Вегас» (2:0) – 10-я победа в последних 11 матчах.

Победа стала для «Сэйбрс» 10-й в 11 последних играх. Кроме того, команда под руководством Линди Раффа продлила серию игр без поражений в основное время в гостях до 11 (рекорд клуба ).

С 90 очками в 68 играх «Баффало » лидирует в Атлантическом дивизионе и занимает 2-е место в Восточной конференции, уступая лишь «Каролине» (90 в 67).