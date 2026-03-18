Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)

Никита Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ .

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37».

Матч с 3+ шайбами стал для Кучерова 7-м в карьере в лиге. По числу хет-триков в рамках регулярок он вышел на чистое 3-е место в истории «Лайтнинг», обогнав Винсента Лекавалье (6).

Выше идут только Стивен Стэмкос (13) и Мартен Сен-Луи (8).

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами