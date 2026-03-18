  Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)

Никита Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ .

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2). 

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37». 

Матч с 3+ шайбами стал для Кучерова 7-м в карьере в лиге. По числу хет-триков в рамках регулярок он вышел на чистое 3-е место в истории «Лайтнинг», обогнав Винсента Лекавалье (6). 

Выше идут только Стивен Стэмкос (13) и Мартен Сен-Луи (8). 

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Никита красавчик! Учитывая, что он каждый сезон в лидерах гол + пас удивительно, что только 7-ой хет трик
Он больше по ассистам специализируется всё же, как и Макди, но Сен-Луи точно обойдет чуть позже, Стэмкоса вряд ли)
Третье место - что-то слишком низко для гения
Кучеров в 9-й раз набрал 5+ очков в матче НХЛ и обновил рекорд для россиян, обогнав Малкина. Среди игроков из Европы он делит 3-е место
сегодня, 05:30
Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. До него отличились Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито, Дионн и Маккиннон
сегодня, 05:15
Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон и повторил рекорд Петера Штястны для игроков из Европы
сегодня, 05:05
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
сегодня, 04:50
КХЛ. «Сибирь» примет СКА, «Металлург» в гостях у «Трактора», «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом»
26 минут назад
сегодня, 04:50
НХЛ. «Тампа» забросила 6 шайб «Сиэтлу», «Монреаль» одолел «Бостон», «Миннесота» обыграла «Чикаго», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»
сегодня, 04:43
Подколзин забил 16-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 31 очко в 69 играх при полезности «+17»
сегодня, 04:20
Орлов забил впервые за 34 матча, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У него 2+26 в 66 играх в сезоне при полезности «минус 16»
сегодня, 03:58
Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов НХЛ
сегодня, 03:46
Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх
сегодня, 03:22
Бобровский в 9-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 17 из 22 бросков «Ванкувера». У него 87,6% сэйвов в 46 играх в сезоне
14 минут назад
«Баффало» выиграл 10 из 11 последних матчей и продлил серию игр с очками на выезде до 11 (рекорд клуба). Команда Раффа продолжает лидировать в дивизионе
48 минут назад
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
сегодня, 04:35
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
Сорокин отбил 26 из 27 бросков «Торонто», победа – 25-я в сезоне
сегодня, 02:26
Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках
вчера, 20:57
Третьяк о том, что Василевский и Сорокин претендуют на «Везину»: «Болею за них, и с Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную»
вчера, 20:46
Квартальнов после 3:4 от «Авангарда»: «Готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошим клубом»
вчера, 19:54
Александр Беляев: «Не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов»
вчера, 18:44
Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, возвращается и окупается»
вчера, 18:37
