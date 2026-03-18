Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).
На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37».
Матч с 3+ шайбами стал для Кучерова 7-м в карьере в лиге. По числу хет-триков в рамках регулярок он вышел на чистое 3-е место в истории «Лайтнинг», обогнав Винсента Лекавалье (6).
Выше идут только Стивен Стэмкос (13) и Мартен Сен-Луи (8).
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никита красавчик! Учитывая, что он каждый сезон в лидерах гол + пас удивительно, что только 7-ой хет трик
Он больше по ассистам специализируется всё же, как и Макди, но Сен-Луи точно обойдет чуть позже, Стэмкоса вряд ли)
Третье место - что-то слишком низко для гения
