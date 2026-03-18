  • Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2). 

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37». 

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (110 очков в 65 играх, 45+65). 

Лидирует пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 115 очков в 69 играх, 37+78, сегодня – ассист в матче с «Сан-Хосе»). 

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 13 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 16. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Сегодня Кучеров (19:49, 4:55 – в большинстве, полезность «+3») реализовал 3 из 7 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Сезон-25/26:
Кучеров - 1.79 очков за игру
Маккиннон - 1.69
Макдэвид - 1.67
Сыграв на 3 матча меньше колорадца обходит его по очкам.
И всего в 4 очках от бегунка, когда у того на 7 (!) игр больше. То есть вы вообще осознаете факт того, что 58-й пик драфта стабильно сильнее расхайпленного всем хоккейным миром некствана? Будь Кучеров канадцем, его бы уже короновали и везде ставили выше Макдэвида с учетом их изначальных вводных, когда один ноунейм, а другой типа "наследник" Гретцки
Ответ Беня Симонц
Сезон-25/26: Кучеров - 1.79 очков за игру Маккиннон - 1.69 Макдэвид - 1.67 Сыграв на 3 матча меньше колорадца обходит его по очкам. И всего в 4 очках от бегунка, когда у того на 7 (!) игр больше. То есть вы вообще осознаете факт того, что 58-й пик драфта стабильно сильнее расхайпленного всем хоккейным миром некствана? Будь Кучеров канадцем, его бы уже короновали и везде ставили выше Макдэвида с учетом их изначальных вводных, когда один ноунейм, а другой типа "наследник" Гретцки
Куч просто ЛЕГЕНДИЩЕ
Сезон-25/26: Кучеров - 1.79 очков за игру Маккиннон - 1.69 Макдэвид - 1.67 Сыграв на 3 матча меньше колорадца обходит его по очкам. И всего в 4 очках от бегунка, когда у того на 7 (!) игр больше. То есть вы вообще осознаете факт того, что 58-й пик драфта стабильно сильнее расхайпленного всем хоккейным миром некствана? Будь Кучеров канадцем, его бы уже короновали и везде ставили выше Макдэвида с учетом их изначальных вводных, когда один ноунейм, а другой типа "наследник" Гретцки
Мы то осознаём, а вот лига, как то не очень, хотя вся статистика и ваша и НХЛ, говорит только об одном, что Куч, это монстр нашего времени!
Просто монстр какой то, все умеет на площадке, ведёт игру любого звена, куда ставят, не будучи центром.
Очень крутой игрок🔥
Просто монстр какой то, все умеет на площадке, ведёт игру любого звена, куда ставят, не будучи центром. Очень крутой игрок🔥
Монстр на площадке так запугал вратаря кракенов, что тот планомерно с..бывал из ворот начиная с первого гола, а в конце совсем уехал!) Ну а какой толк, если его всё равно не замечают🤣
Просто монстр какой то, все умеет на площадке, ведёт игру любого звена, куда ставят, не будучи центром. Очень крутой игрок🔥
КУЧЕРОВ и правда отличный игрок! трудно возразить, если нормальный человек! а вот за тебя беспокоюсь - не описался бы ты от восторга, доходящего до экстаза!
Куч это из серии "против лома нет приема")
что мы имеем 4 очка от Мака и 3 игры игры в запасе)
И пожалуйста Харт на полочку с наградами)
Куч это из серии "против лома нет приема") что мы имеем 4 очка от Мака и 3 игры игры в запасе) И пожалуйста Харт на полочку с наградами)
Гонка будет до самого финиша. Кстати 22 марта игра между Эдмонтоном и Тампой. Посмотрим за очным противостоянием Макдэвида и Никиты.
Гонка будет до самого финиша. Кстати 22 марта игра между Эдмонтоном и Тампой. Посмотрим за очным противостоянием Макдэвида и Никиты.
Макдэвид психанёт и бросится на Кучерова, если Эдмонтон будет проигрывать в конце, а у Кучерова будет 3+ очка.😄
Гордость Майкопа и простой русский парень, который доказал всем, что он по праву лучший из лучших в лучшей лиге мира
Гордость Майкопа и простой русский парень, который доказал всем, что он по праву лучший из лучших в лучшей лиге мира
Не уверен, что в Майкопе вообще знают, что такое хоккей. Думаешь там хоть один каток есть?
Не уверен, что в Майкопе вообще знают, что такое хоккей. Думаешь там хоть один каток есть?
Тебя в Гугле забанили?

Ледовая арена «Оштен»
Город: Майкоп
Адрес: ул. Степная, д.255, стр.2
Маки прям сейчас наверное матерятся в Канаде где-то, посмотрев сколько Куч набрал за матч))))
Маки прям сейчас наверное матерятся в Канаде где-то, посмотрев сколько Куч набрал за матч))))
И это при том, что он провел меньше игр, чем канадцы
Маки прям сейчас наверное матерятся в Канаде где-то, посмотрев сколько Куч набрал за матч))))
Маков то не принижайте - и они по столько же в удачные матчи набирают, в этом году и за 130 вся троица вполне может уйти
Ну это уже классика.
Два бегунка резвятся две трети сезона, пробивают свои сотки и делят между собой воображаемый Арт Росс, но потом приходит батя, даёт им подзатыльников и забирает у них эту игрушку.
Ну это уже классика. Два бегунка резвятся две трети сезона, пробивают свои сотки и делят между собой воображаемый Арт Росс, но потом приходит батя, даёт им подзатыльников и забирает у них эту игрушку.
Даёт подзатыльники😁
Посмотрел всю игру. Никита великолепно отыграл от и до. Что особенно интересно, сегодня Куч был заряжен на ворота больше обычного. 12 попыток и 6 бросков. Как итог хет трик и 2 дежурных ассиста.
Жесть 4 Арта плюс ещё один Харт это прыжок уже в вечность , абсолютный гений , надеюсь Тампа пошумит в ПО и ужасный Хедман разбегается и начнет защищаться
Жесть 4 Арта плюс ещё один Харт это прыжок уже в вечность , абсолютный гений , надеюсь Тампа пошумит в ПО и ужасный Хедман разбегается и начнет защищаться
Комментарий скрыт
Жесть 4 Арта плюс ещё один Харт это прыжок уже в вечность , абсолютный гений , надеюсь Тампа пошумит в ПО и ужасный Хедман разбегается и начнет защищаться
Ну уж погодите, ещё 16 матчей до конца регулярки
Кучеров просто уникум какой-то! Хет-трик плюс две передачи, уже второй в гонке за Арт, сыграв меньше игр, чем конкуренты! Ну и наконец стал 7-м игроком в истории, кто 4 раза подряд делает 110+ очков в сезоне, напомню, что у Лемье и Макдэвида пока, только 3 подряд таких сезона! 🫡
Кучеров просто уникум какой-то! Хет-трик плюс две передачи, уже второй в гонке за Арт, сыграв меньше игр, чем конкуренты! Ну и наконец стал 7-м игроком в истории, кто 4 раза подряд делает 110+ очков в сезоне, напомню, что у Лемье и Макдэвида пока, только 3 подряд таких сезона! 🫡
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вот же ты дурик
Пошла психологическая атака Кучерова Макам😅
