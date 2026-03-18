Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).
32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37».
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (110 очков в 65 играх, 45+65).
Лидирует пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 115 очков в 69 играх, 37+78, сегодня – ассист в матче с «Сан-Хосе»).
До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 13 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 16. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Сегодня Кучеров (19:49, 4:55 – в большинстве, полезность «+3») реализовал 3 из 7 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Кучеров - 1.79 очков за игру
Маккиннон - 1.69
Макдэвид - 1.67
Сыграв на 3 матча меньше колорадца обходит его по очкам.
И всего в 4 очках от бегунка, когда у того на 7 (!) игр больше. То есть вы вообще осознаете факт того, что 58-й пик драфта стабильно сильнее расхайпленного всем хоккейным миром некствана? Будь Кучеров канадцем, его бы уже короновали и везде ставили выше Макдэвида с учетом их изначальных вводных, когда один ноунейм, а другой типа "наследник" Гретцки
Очень крутой игрок🔥
что мы имеем 4 очка от Мака и 3 игры игры в запасе)
И пожалуйста Харт на полочку с наградами)
Два бегунка резвятся две трети сезона, пробивают свои сотки и делят между собой воображаемый Арт Росс, но потом приходит батя, даёт им подзатыльников и забирает у них эту игрушку.