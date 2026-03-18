Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами

Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (6:2).

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 111 (37+74) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+37».

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Нэтана Маккиннона из «Колорадо » (110 очков в 65 играх, 45+65).

Лидирует пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 115 очков в 69 играх, 37+78, сегодня – ассист в матче с «Сан-Хосе»).

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 13 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 16. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Сегодня Кучеров (19:49, 4:55 – в большинстве, полезность «+3») реализовал 3 из 7 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.