  13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52

«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ

«Ойлерс» сыграли без форварда Леона Драйзайтля, выбывшего до конца регулярки из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне у немецкого нападающего 97 (35+62) очков в 65 играх. 

Сегодня у «нефтяников» результативными действиями отметились сразу 13 игроков.

Шайбы забросили защитник Коннор Мерфи (1-я в составе команды), форварды Зак Хайман, Макс Джонс, Василий Подколзин и Райан Нюджент-Хопкинс. 

Результативными передачами отметились защитники Эван Бушар и Маттиас Экхольм, нападающие Адам Хенрик (дважды), Трент Фредерик, Джейсон Дикинсон, Джек Рословик, Мэттью Савой и Коннор Макдэвид (сыграл 24:52). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Там тренер у нефти так и будет мака по 25 минут до конца сезона крутить на площадке? Это же ужас просто какой то ненормально
Уход мрачно-брезгливого тевтонца окрылил команду
Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ. В истории лиги – 7-й
13 минут назад
Кучеров в 5-й раз в карьере в НХЛ набрал 110+ очков за сезон и повторил рекорд Петера Штястны для игроков из Европы
23 минуты назад
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами
38 минут назадВидео
НХЛ. «Тампа» забросила 6 шайб «Сиэтлу», «Монреаль» одолел «Бостон», «Миннесота» обыграла «Чикаго», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»
45 минут назадLive
Подколзин забил 16-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 31 очко в 69 играх при полезности «+17»
сегодня, 04:20Видео
Орлов забил впервые за 34 матча, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У него 2+26 в 66 играх в сезоне при полезности «минус 16»
сегодня, 03:58Видео
Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов НХЛ
сегодня, 03:46
Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх
сегодня, 03:22
Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 39 очков в 62 играх
сегодня, 03:10Видео
Свечников забил 25-й гол в сезоне – «Коламбусу». У него 59 очков в 67 матчах
сегодня, 02:14Видео
Ко всем новостям
Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх
сегодня, 03:34
Сорокин отбил 26 из 27 бросков «Торонто», победа – 25-я в сезоне
сегодня, 02:26
Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках
вчера, 20:57
Третьяк о том, что Василевский и Сорокин претендуют на «Везину»: «Болею за них, и с Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную»
вчера, 20:46
Квартальнов после 3:4 от «Авангарда»: «Готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошим клубом»
вчера, 19:54
Александр Беляев: «Не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов»
вчера, 18:44
Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, возвращается и окупается»
вчера, 18:37
Десятков о 5:2 с «Амуром»: «Безобразное начало матчей входит в традицию. После 1-го периода пришлось разговаривать на повышенных тонах. Парни молодцы: начали переворачивать ход игры, довели дело до победы»
вчера, 18:07
Андриевский о 2:5 от «Лады»: «Мне стыдно. Стоял в 3-м периоде и ждал, чтобы это все быстрее закончилось. Наши болельщики такого не заслужили»
вчера, 17:56
«Лада» отыгралась с 0:2 и победила «Амур» – 5:2. Чивилев и Кугрышев набрали по 3 очка
вчера, 17:30
