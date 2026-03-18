13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) – первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52
13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3).
«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Ойлерс» сыграли без форварда Леона Драйзайтля, выбывшего до конца регулярки из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне у немецкого нападающего 97 (35+62) очков в 65 играх.
Сегодня у «нефтяников» результативными действиями отметились сразу 13 игроков.
Шайбы забросили защитник Коннор Мерфи (1-я в составе команды), форварды Зак Хайман, Макс Джонс, Василий Подколзин и Райан Нюджент-Хопкинс.
Результативными передачами отметились защитники Эван Бушар и Маттиас Экхольм, нападающие Адам Хенрик (дважды), Трент Фредерик, Джейсон Дикинсон, Джек Рословик, Мэттью Савой и Коннор Макдэвид (сыграл 24:52).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Там тренер у нефти так и будет мака по 25 минут до конца сезона крутить на площадке? Это же ужас просто какой то ненормально
Уход мрачно-брезгливого тевтонца окрылил команду
