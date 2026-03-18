Подколзин забил 16-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 31 очко в 69 играх при полезности «+17»

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:3).
На счету 24-летнего россиянина 31 (16+15) балл за результативность в 69 играх в текущем сезоне при полезности «+17». Он продолжает улучшать личные рекорды по голам и очкам за сезон.
Сегодня Подколзин (14:44, 1:16 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
Шикарно бросил.
Василий - молодчик!
Кажется, Василий прям кайф получает от каждой смены.
