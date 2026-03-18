Подколзин забил 16-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 31 очко в 69 играх при полезности «+17»

Василий Подколзин забил 16-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (5:3).

На счету 24-летнего россиянина 31 (16+15) балл за результативность в 69 играх в текущем сезоне при полезности «+17». Он продолжает улучшать личные рекорды по голам и очкам за сезон.

Сегодня Подколзин (14:44, 1:16 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.