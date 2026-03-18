Орлов забил впервые за 34 матча, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У него 2+26 в 66 играх в сезоне при полезности «минус 16»

Дмитрий Орлов забил впервые за 34 матча, набрав 1+1 с «Эдмонтоном».

Защитник «Сан-Хосе » Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (3:5).

34-летний россиянин прервал свою безголевую серию из 33 игр. В текущем сезоне у него 28 (2+26) очков в 66 играх при полезности «минус 16».

Сегодня Орлов (20:09, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 2 потери.