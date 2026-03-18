Орлов забил впервые за 34 матча, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У него 2+26 в 66 играх в сезоне при полезности «минус 16»
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:5).
34-летний россиянин прервал свою безголевую серию из 33 игр. В текущем сезоне у него 28 (2+26) очков в 66 играх при полезности «минус 16».
Сегодня Орлов (20:09, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем