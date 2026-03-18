Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов НХЛ
Коул Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон.
Форвард «Монреаля» Коул Кофилд забил в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 ОТ).
25-летний американец был признан первой звездой встречи. На его счету стало 68 (40+28) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+21».
Кофилд занимает второе место в гонке снайперов лиги, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (45 шайб в 65 играх).
Коул стал первым игроком «Канадиенс» за 32 года, достигшим отметки 40 шайб. В прошлый раз это удалось Венсану Дамфуссу (40 в 84 играх, 1993/94).
Клубный рекорд делят Стив Шатт (60 в 80, 1976/77) и Ги Лефлер (60 в 78, 1977/78).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ай да Кофилд, ай да малыш! Хорош!
Забавно то что в двух из трёх главных команд Канады, лучшими игроками являются американцы Кофилд и Мэттьюс
Забавно то что в двух из трёх главных команд Канады, лучшими игроками являются американцы Кофилд и Мэттьюс
Все же лучший игрок Хабс не Кофилд, а Сузуки
Забавно то что в двух из трёх главных команд Канады, лучшими игроками являются американцы Кофилд и Мэттьюс
Коннор (Хеллибак) или тот что Кайл наверное лучший игрок Виннипега. В Ванкувере был Куинн Хьюз, а теперь похоже Бесер. Брэди Ткачак в Оттаве. Так что канадец лучший игрок клуба из Канады только в Эдмонтона (в Калгари попросту лучших нет)
Молодец. Хабс вообще в этом сезоне радуют. Хороший молодняк в команде и может быть в ПО получится пошуметь
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем