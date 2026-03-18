Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов НХЛ

Коул Кофилд – 1-й игрок «Монреаля» за 32 года с 40 голами за сезон.

Форвард «Монреаля » Коул Кофилд забил в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:2 ОТ).

25-летний американец был признан первой звездой встречи. На его счету стало 68 (40+28) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+21».

Кофилд занимает второе место в гонке снайперов лиги, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (45 шайб в 65 играх).

Коул стал первым игроком «Канадиенс» за 32 года, достигшим отметки 40 шайб. В прошлый раз это удалось Венсану Дамфуссу (40 в 84 играх, 1993/94).

Клубный рекорд делят Стив Шатт (60 в 80, 1976/77) и Ги Лефлер (60 в 78, 1977/78).