Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» .

Форвард «Монреаля» Иван Демидов остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ). 

Россиянин провел на льду 12 минут 39 секунд (1:42 – в большинстве). В третьем периоде он провел всего 3 смены, в овертайме – одну (1:07). 

Отметим, что в прошлом матче с «Анахаймом» 20-летний нападающий сыграл 20:12 – личный рекорд в лиге. При этом он также остался без баллов за результативность. 

Сегодня Демидов завершил встречу с полезностью «минус 1», дважды бросил в створ и допустил 1 потерю. 

В текущем сезоне у него 52 (14+38) очка в 67 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (51 балл в 67 играх) и защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (49 в 68). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
