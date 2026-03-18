Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» – после рекордных 20:12 в прошлом матче с «Анахаймом». Он остался без очков в обеих играх

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сыграл 12:39 против «Бостона» .

Форвард «Монреаля » Иван Демидов остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (3:2 ОТ).

Россиянин провел на льду 12 минут 39 секунд (1:42 – в большинстве). В третьем периоде он провел всего 3 смены, в овертайме – одну (1:07).

Отметим, что в прошлом матче с «Анахаймом» 20-летний нападающий сыграл 20:12 – личный рекорд в лиге. При этом он также остался без баллов за результативность.

Сегодня Демидов завершил встречу с полезностью «минус 1», дважды бросил в створ и допустил 1 потерю.

В текущем сезоне у него 52 (14+38) очка в 67 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (51 балл в 67 играх) и защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера (49 в 68).