Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх

Кирилл Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 1-е очко в 3 играх.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:3 ОТ).

На счету 28-летнего россиянина стало 80 (38+42) очков в 69 играх в текущем сезоне при полезности «+8». Такой отметки он достиг в 3-й раз за карьеру в лиге.

В последних 3 играх – 1 (0+1) балл при полезности «минус 3» и 14 бросках в створ.

Сегодня Кирилл (21:54, 1:27 – в большинстве, «минус 1») отметился 6 бросками в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.