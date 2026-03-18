Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 80-е очко в сезоне. У него 0+1, 14 бросков в створ и «минус 3» в последних 3 играх
Кирилл Капризов сделал ассист в матче с «Чикаго» – 1-е очко в 3 играх.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ).
На счету 28-летнего россиянина стало 80 (38+42) очков в 69 играх в текущем сезоне при полезности «+8». Такой отметки он достиг в 3-й раз за карьеру в лиге.
В последних 3 играх – 1 (0+1) балл при полезности «минус 3» и 14 бросках в створ.
Сегодня Кирилл (21:54, 1:27 – в большинстве, «минус 1») отметился 6 бросками в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Жаль,похоже до 100 очков так и не дотянет.
