Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 39 очков в 62 играх

Владимир Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:3 ОТ).

На счету 34-летнего россиянина стало 39 (19+20) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Тарасенко (15:36, 0:55 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 3 потери.