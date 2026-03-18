Видео
4

Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 39 очков в 62 играх

Владимир Тарасенко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Чикаго».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ). 

На счету 34-летнего россиянина стало 39 (19+20) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4». 

Сегодня Тарасенко (15:36, 0:55 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВладимир Тарасенко
logoНХЛ
logoМиннесота
logoЧикаго
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Отлично Владимир, так продолжать и дальше!!! Результативной, хорошей игры и здоровья!!!
Ответ TR31HK
Отлично Владимир, так продолжать и дальше!!! Результативной, хорошей игры и здоровья!!!
Спасибо, я передам.
Быстро, хлестко, мощно как в лучшие годы времен Сент-Луиса
С кистей под перекладину - классика от Владимира
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Последние новости
