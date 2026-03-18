Свечников забил 25-й гол в сезоне – «Коламбусу». У него 59 очков в 67 матчах
Свечников забил 25-й гол в сезоне.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил гол в матче с «Коламбусом» (1:5).
Россиянин набрал 59-е (25+34) очко в сезоне, всего он провел 67 игр.
Сегодня за 14:20 (1:03 – в большинстве) у Свечникова 1 бросок в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
