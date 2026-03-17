Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард сделал 3 передачи в игре против «Бостона» (4:3 ОТ).
Теперь на его счету 402 (158+244) балла в 414 матчах за карьеру в лиге.
Только два действующих американских игрока достили отметки в 400 очков быстрее Хьюза: Остон Мэттьюс (372 игры) и Джейсона Робертсона (378 матчей).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Да и не только цифры. Думаю что и форма у Хьюза была бы еще сильнее