Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках

  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
1

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард сделал 3 передачи в игре против «Бостона» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 402 (158+244) балла в 414 матчах за карьеру в лиге.

Только два действующих американских игрока достили отметки в 400 очков быстрее Хьюза: Остон Мэттьюс (372 игры) и Джейсона Робертсона (378 матчей).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoДжек Хьюз
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoОстон Мэттьюс
logoДжейсон Робертсон
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Если не бы не травмы, то цифры были больше. Матчей больше было бы и очков больше 1 за матч. У Хьюза то один сезон полный всего и то 78 из 82 матчей(ну плюс еще во времена ковида). В прошлом и позапрошлом по 62 матча сыграл. И в этом сезоне 46 сыграл всего(осталось 15 матчей у Джерси). Т.е. за три сезона больше 60 матчей пропустил, что обидно
Да и не только цифры. Думаю что и форма у Хьюза была бы еще сильнее
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем