Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках

Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси » Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ .

Форвард сделал 3 передачи в игре против «Бостона» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 402 (158+244) балла в 414 матчах за карьеру в лиге.

Только два действующих американских игрока достили отметки в 400 очков быстрее Хьюза: Остон Мэттьюс (372 игры) и Джейсона Робертсона (378 матчей).