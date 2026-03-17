Третьяк о том, что Василевский и Сорокин претендуют на «Везину»: «Болею за них, и с Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную»

Третьяк высказался о Василевском и Сорокине в списке претендентов на «Везину».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на попадание Андрея Василевского и Ильи Сорокина в список претендентов на «Везина Трофи».

Ранее авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везину». Приз вручается лучшему вратарю в регулярном чемпионате.

1-е место в рейтинге претендентов занял голкипер «Тампы» Василевский (71 очко), 2-е – вратарь «Айлендерс» Сорокин (61).

«Дай бог, чтобы у них получилось. Осталось не так много матчей, чтобы они подтвердили свой уровень. Сравнивать я их не хочу – они все молодцы. Кто бы из них не победил – это все наши, представители российской школы вратарей.

Болею и за них, и с [вратарем «Флориды»] Сергеем Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную.

Дай бог, чтобы они получали удовольствие от его величества хоккея и выигрывали, потому что это русские люди», – заявил Третьяк.