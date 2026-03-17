  • Третьяк о том, что Василевский и Сорокин претендуют на «Везину»: «Болею за них, и с Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на попадание Андрея Василевского и Ильи Сорокина в список претендентов на «Везина Трофи».

Ранее авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везину». Приз вручается лучшему вратарю в регулярном чемпионате.

1-е место в рейтинге претендентов занял голкипер «Тампы» Василевский (71 очко), 2-е – вратарь «Айлендерс» Сорокин (61).

«Дай бог, чтобы у них получилось. Осталось не так много матчей, чтобы они подтвердили свой уровень. Сравнивать я их не хочу – они все молодцы. Кто бы из них не победил – это все наши, представители российской школы вратарей.

Болею и за них, и с [вратарем «Флориды»] Сергеем Бобровским переписываюсь, поддерживаю его. Это наши ребята, которые еще за нас постоят, будут играть за сборную.

Дай бог, чтобы они получали удовольствие от его величества хоккея и выигрывали, потому что это русские люди», – заявил Третьяк. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
В ночной хоккейной лиге
Как переписываешься то? В телеге или инсте?по пейджеру наверное
Материалы по теме
Каспарайтис о Василевском: «Один из лучших вратарей за всю историю НХЛ не сыграл на ОИ. И не сыграет, видимо, уже. Это как?»
сегодня, 19:44
Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4). Поражение – 15-е в сезоне
15 марта, 02:29
У Василевского по 30+ побед в 9 сезонах подряд – 2-й результат в истории НХЛ. Он превзошел серию Руа, рекорд у Бродера (12)
13 марта, 05:58
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
54 минуты назад
Гендиректор «Торпедо»: «Продажа пива не ухудшает качество ни боления, ни атмосферы на стадионе. Это позволяет клубам иметь дополнительные заработки»
сегодня, 20:35
Губерниев о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Скажу, как Юрий Ушаков французам: «Fuck you!» Будем играть с американцами, канадцами. Меня эта ситуация не тревожит»
сегодня, 20:18
Рябыкин о судействе в плей-офф: «Нарушения, которые свистели на старте чемпионата, нередко будут пропускаться. Это в минус «Металлургу», который опасен в чистой игре»
сегодня, 20:05
Каспарайтис о Василевском: «Один из лучших вратарей за всю историю НХЛ не сыграл на ОИ. И не сыграет, видимо, уже. Это как?»
сегодня, 19:44
Ги Буше о Шарипзянове: «Большое достижение – переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он отличный игрок, безумно рады за него. У нас невероятная команда, продолжаем развиваться»
сегодня, 19:32
Драйзайтль выбыл до конца регулярки из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» набрал 97 очков в 65 играх сезона
сегодня, 19:19
«Авангард» выиграл 3-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск в овертайме, Потуральски сделал дубль. Команда Буше идет 2-й на Востоке
сегодня, 18:58
КХЛ. «Авангард» обыграл «Динамо» Минск, «Лада» победила «Амур»
сегодня, 18:47
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Рид – 3-й, Клепов – 18-й, Щербаков – 21-й, Морозов – 26-й
сегодня, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джек Хьюз достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» провел 414 матчей в регулярках
58 минут назад
Квартальнов после 3:4 от «Авангарда»: «Готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошим клубом»
сегодня, 19:54
Александр Беляев: «Не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов»
сегодня, 18:44
Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, возвращается и окупается»
сегодня, 18:37
Десятков о 5:2 с «Амуром»: «Безобразное начало матчей входит в традицию. После 1-го периода пришлось разговаривать на повышенных тонах. Парни молодцы: начали переворачивать ход игры, довели дело до победы»
сегодня, 18:07
«Динамо» Минск вывело Спунера из списка травмированных
сегодня, 16:59
Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»
сегодня, 16:39
Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра
сегодня, 16:16
Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»
сегодня, 15:57
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив» и «Авангард» нельзя сбрасывать со счетов. А там и «Ак Барс» подтянется. У ЦСКА кубковый тренер, могут шороху навести»
сегодня, 15:45
Рекомендуем