Гендиректор «Торпедо»: «Продажа пива не ухудшает качество ни боления, ни атмосферы на стадионе. Это позволяет клубам иметь дополнительные заработки»

Генеральный директор «Торпедо » Евгений Забуга высказался касательно продажи пива на аренах.

– Вы уже объявили, что на новой арене будет продаваться пиво…

– Не совсем так, я не говорил как о факте. Я говорил о том, что действительно существуют механизмы, которые могут позволить продавать пиво на стадионе. Но это зависит от множества факторов, в том числе чисто технического свойства.

Что касается самой идеи, я всегда говорил и буду говорить, что продажа пива не ухудшает качество ни боления, ни атмосферы на стадионе. Прежде всего, это, конечно, позволяет иметь клубам дополнительные заработки, в которых мы все очень сильно заинтересованы с точки зрения возрастающей каждый год расходной части.

Поэтому действующий запрет во многом искусственен и в идеале, конечно, хотелось бы его снять.

– Чем, на ваш взгляд, можно привлекать болельщиков на трибуны?

– Болельщиков можно привлекать хорошими культурными программами внутри хоккейного мероприятия, приглашением артистов на предматчевые шоу, на работу в перерывах матча, различными медиа-активностями, точками питания.

Конечно, хоккей стоит во главе угла, но к нему должны прилагаться ряд развлечений, – сказал Забуга.