Гендиректор «Торпедо»: «Продажа пива не ухудшает качество ни боления, ни атмосферы на стадионе. Это позволяет клубам иметь дополнительные заработки»
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался касательно продажи пива на аренах.
– Вы уже объявили, что на новой арене будет продаваться пиво…
– Не совсем так, я не говорил как о факте. Я говорил о том, что действительно существуют механизмы, которые могут позволить продавать пиво на стадионе. Но это зависит от множества факторов, в том числе чисто технического свойства.
Что касается самой идеи, я всегда говорил и буду говорить, что продажа пива не ухудшает качество ни боления, ни атмосферы на стадионе. Прежде всего, это, конечно, позволяет иметь клубам дополнительные заработки, в которых мы все очень сильно заинтересованы с точки зрения возрастающей каждый год расходной части.
Поэтому действующий запрет во многом искусственен и в идеале, конечно, хотелось бы его снять.
– Чем, на ваш взгляд, можно привлекать болельщиков на трибуны?
– Болельщиков можно привлекать хорошими культурными программами внутри хоккейного мероприятия, приглашением артистов на предматчевые шоу, на работу в перерывах матча, различными медиа-активностями, точками питания.
Конечно, хоккей стоит во главе угла, но к нему должны прилагаться ряд развлечений, – сказал Забуга.
В течении матча народ там (выборочно) прилично накидывается, и, скажем так, ведет себя всё более непринужденно))