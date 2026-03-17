  • Губерниев о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Скажу, как Юрий Ушаков французам: «Fuck you!» Будем играть с американцами, канадцами. Меня эта ситуация не тревожит»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нежелании некоторых европейских стран играть против России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

Губерниев заявил, что в условиях относительной нормализации отношений с США неучастие в Кубке мира для российских спортсменов не критично. «Как человек, напрямую связанный» с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, он отметил, что Москва и Вашингтон смогут организовать совместный турнир и в обход кубка.

«Меня эта ситуация не тревожит. Будем играть с американцами, возможно, будем играть с канадцами.

А этим – скажу, как Юрий Ушаков французам: «Fuck you!» – заявил Губерниев.

Ранее появилась информация о том, что помощник президента РФ Юрий Ушаков в грубой форме отверг предложение французских коллег о европейском посредничестве в переговорах между Россией и Украиной. 

Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»

Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Ридус»
21 век - дипломатия дна
или дно дипломатии
что можно ожидать от тушинского быдлана... до 28го года ещё много воды утечёт
Вообще-то у нас импортозамещение. И всякие иностранные названия кабаков и магазинов призывают заменять отечественными. Почему бы помощнику министра спорта не соблюдать эту тенденцию в своей речи.
Как был некультурным 🤡, так им остался - ничего нового…
бойкотировать сша они не собираются?
А американцы и канадцы точно хотят с вами играть?
А то русско-американский турнир пообещали и быстро забыли.
