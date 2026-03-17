Рябыкин о судействе в плей-офф: «Нарушения, которые свистели на старте чемпионата, нередко будут пропускаться. Это в минус «Металлургу», который опасен в чистой игре»

Рябыкин поделился ожиданиями от серии «Металлурга» и «Сибири».

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей‑офф между «Металлургом » и «Сибирью».

– На Востоке лидер конференции «Металлург» – такой же явный фаворит, как на Западе «Локомотив»?

– Всем понятно, что в серии с «Магниткой» шансы «Сибири » невелики. Хотя тут явного преимущества – в отличие от Запада – не вижу. Новосибирск – прагматичная команда, с опытными лидерами и легионерами. Способна затянуть любую серию.

Вообще у «Металлурга» в плей-офф, подозреваю, не будет того уверенного шествия, которое мы видели в регулярном чемпионате.

– Почему?

– Уже говорил, что фактор «икс» – молодая вратарская линия «Металлурга», плюс в команде пошли травмы, отсюда весенний спад.

Еще один момент – судейство. Каждый год наши арбитры максимально высоко поднимают планку осенью и опускают ее весной. По своему опыту скажу, что в плей-офф те нарушения, которые гарантированно свистели на старте чемпионата, нередко будут пропускаться. Это в минус Магнитогорску, который особенно опасен в быстрой и чистой игре.

У нас маленькие площадки – и если в плей-офф пойдет интенсивный, плотный, силовой хоккей, то «Магнитке» срочно понадобится перестройка, – сказал Рябыкин.