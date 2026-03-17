Квартальнов после 3:4 от «Авангарда»: «Готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошим клубом»

Квартальнов высказался о поражении «Динамо» Минск от «Авангарда».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Авангарда» (3:4 ОТ).

По ходу матча минская команда отыгралась с 1:3.

– Хоть и забили во втором периоде, но провели его слабо. Команда много теряла шайб в средней зоне. Обычно вторые периоды у нас интереснее.

Парни не сдались, отыграли две шайбы, забили в большинстве. Вратарь «Авангарда» неплохо сыграл.

Многое не получалось у звена лидеров, но они забили важный последний гол. Мы готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошей командой.

– Что сказали команде перед третьим периодом?

– Ничего сверхъестественного.

– Спунера и Мороза стоит ждать в последней игре регулярки?

– Я бы хотел. В среду будет финальное слово от доктора, – сказал Квартальнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
