Квартальнов после 3:4 от «Авангарда»: «Готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошим клубом»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Авангарда» (3:4 ОТ).
По ходу матча минская команда отыгралась с 1:3.
– Хоть и забили во втором периоде, но провели его слабо. Команда много теряла шайб в средней зоне. Обычно вторые периоды у нас интереснее.
Парни не сдались, отыграли две шайбы, забили в большинстве. Вратарь «Авангарда» неплохо сыграл.
Многое не получалось у звена лидеров, но они забили важный последний гол. Мы готовимся к важным играм, во главе угла стоит команда. Может что-то не получаться, но мы вытянули матч с хорошей командой.
– Что сказали команде перед третьим периодом?
– Ничего сверхъестественного.
– Спунера и Мороза стоит ждать в последней игре регулярки?
– Я бы хотел. В среду будет финальное слово от доктора, – сказал Квартальнов.