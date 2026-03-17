Каспарайтис о Василевском: «Один из лучших вратарей за всю историю НХЛ не сыграл на ОИ. И не сыграет, видимо, уже. Это как?»
Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался о том, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропустил Олимпиаду-2026.
– Кого ты считаешь лучшими из тех, кто пропустил ОИ из-за политики?
– Давай начнем с того, кто точно обязан был бы играть на Олимпиаде, – это Андрей Василевский. Он один из лучших вратарей за всю историю НХЛ и не сыграл на ОИ. И не сыграет, видимо, уже. Это как?
А есть Дима Куликов, Никита Кучеров. Вот играют, так скажем, мэтры хоккея, но кого-то потеряли из этих лучших. Про Овечкина уже не говорю, про Сашу и так много сказано, – сказал Каспарайтис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
это так. Только Америка может бомбить всех и быть доброй и пушистой.
Проводи свой кубок мира в чем проблема ? С Китаем казахами и белорусами
