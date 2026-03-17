Ги Буше о Шарипзянове: «Большое достижение – переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он отличный игрок, безумно рады за него. У нас невероятная команда, продолжаем развиваться»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ).

– В конференции заняли второе место, в плей-офф получили преимущество своей площадки. Пока не знаем нашего соперника, и если попадем на «Локомотив» во втором раунде, то он может получить преимущество своего льда.

Прошедшая игра ничего не значила. В первом периоде у нас не получилось выйти на игру так, как планировали. В перерыве поговорили, важно было сделать так, чтобы ребята поняли и приняли, что мы должны работать по нашим привычкам, бороться за шайбу.

Во втором периоде могли забить пять голов, в третьем периоде получили меньшинство, это привело к тому, что ушла энергия и мы пропустили голы. Вратарь соперника играл отлично, вытаскивал много моментов.

– «Металлург» решил в заключительном матче выпускать резерв. А вы?

– Мы не смотрим за другими командами. Готовим ребят к плей-офф исходя из того, что нужно нам. Наш фарм-клуб вышел в плей-офф, не будем мешать им готовиться дальше.

Рады за Шарипзянова, большое достижение – переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он отличный игрок, человек, безумно рады за него. У нас невероятная команда, мы продолжаем развиваться, – сказал Буше.

«Авангард» выиграл 3-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск в овертайме, Потуральски сделал дубль. Команда Буше идет 2-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Во втором раунде мы с вами наконец-то не встретимся!
А дальше вероятность встречи высока и тут у меня вопрос: кто будет начинать серию дома, Локомотив? Или по очкам будут смотреть?
Учитывая что с 0:2 и тем более с 1:3 выиграть серию мало вероятно, поэтому нужно брать первые две игры и в домашних условиях сделать это немного проще, это важный момент. Всë таки при поддержке своих болельщиков играть легче
В Омске собралась мощная группировка , будет золото .
Ответ Alexarad55
не, не будет. Защита не вытянет
