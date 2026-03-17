  • Драйзайтль выбыл до конца регулярки из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» набрал 97 очков в 65 играх сезона
Драйзайтль выбыл до конца регулярки из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» набрал 97 очков в 65 играх сезона

Драйзайтль, вероятно, пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы.

«Эдмонтон» опубликовал заявление касательно состояния здоровья нападающего Леона Драйзайтля.

«Ожидается, что нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела, полученной в первом периоде матча против «Нэшвилла», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, нападающий «Эдмонтона» ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены (суммарное игровое время – 3:12), но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил.

В этом сезоне Драйзайтль набрал 97 (35+62) очков в 65 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
Сотню не наберет.. Очень жаль
Хорошо хоть Дикенсона взяли в дедлайн. ,, теперь с РНХ и Рословиком это второе звено.. Коннор с Хайманым и Савоем в первом
Это потеря для Эдмонтона!
Здоровья Леону и скорейшего восстановления!
да вот жеж....здоровья
Обидно за Драйза. Здоровья!
Очень не вовремя для Эдмонтона. Дедлайн только вот закончился плюс борьба за ПО идет, не такая уж большая разница там между командами. От 4 до 10 - 7 очков, плюс разница игр еще смотря какая
Драйзу здоровья! Итак еле в по попадают ещё и это...
