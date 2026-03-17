Драйзайтль выбыл до конца регулярки из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» набрал 97 очков в 65 играх сезона

Драйзайтль, вероятно, пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы.

«Эдмонтон» опубликовал заявление касательно состояния здоровья нападающего Леона Драйзайтля .

«Ожидается, что нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела, полученной в первом периоде матча против «Нэшвилла», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, нападающий «Эдмонтона» ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены (суммарное игровое время – 3:12), но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил.

В этом сезоне Драйзайтль набрал 97 (35+62) очков в 65 играх.